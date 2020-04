Sắp qua đỉnh dịch COVID-19, hàng loạt bang của Mỹ rục rịch mở cửa trở lại

Trong thông báo đưa ra mới đây, Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết các tiểu bang vùng đông bắc như New York, New Jersey và Connecticut sẽ hợp tác cùng Delaware, Pennsylvania and Rhode Island trong việc phối hợp mở cửa dần nền kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh của họ.

"Chưa ai từng rơi vào tình cảnh này trước đây, không ai có thể đưa ra mọi câu trả lời. Giải quyết vấn đề y tế công cộng hay nền kinh tế? Cái nào đặt lên đầu tiên. Đáp án là cả hai", ông cho hay.

Các thống đốc bang California, Oregon và Washington cũng đã đạt được thỏa thuận về cách tiếp cận chung để khởi động lại các doanh nghiệp dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Một công dân dọn vệ sinh đi lại trên một con đường vắng tanh ở Quảng trường Thời đại, New York. (Ảnh: CNN)

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế lo ngại việc sớm nới lỏng các hạn chế đi lại có thể khiến dịch bệnh bùng phát trở lại, "đổ sông đổ bể" công lao chống dịch nhiều tuần qua.

Ông Cuomo cho biết bang này muốn mở cửa trở lại sớm nhất có thể, nhưng cần phải thực hiện việc này một cách thông minh dựa trên những tính toán thận trọng.

Trong khi đó Thống đốc New Jersey Phil Murphy nhấn mạnh "sự phục hồi kinh tế phụ thuộc vào sự phục hồi hoàn toàn của dịch vụ chăm sóc sức khỏe".

Tổng thống Trump hôm 13/4 nói ông hy vọng có thể bắt đầu mở lại nền kinh tế từ ngày 1/5 và rằng ông là người quyết định khi nào mở cửa kinh tế trở lại.

Nhà lãnh đạo Mỹ và các thống đốc bang thời gian qua vướng vào các cuộc tranh luận liên quan tới thời điểm và cách thức thức khởi động lại nền kinh tế.

"Đó là quyết định của Tổng thống. Chính quyền và tôi đang phối hợp chặt chẽ với các thống đốc và sẽ tiếp tục như vậy”, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên Twitter hôm 13/4.

Các chuyên gia pháp lý cho biết Hiến pháp Mỹ giới hạn quyền lực của Tổng thống trong việc ra lệnh cho công dân trở lại nơi làm việc hay yêu cầu các thành phố mở cửa các tòa nhà chính phủ, các doanh nghiệp địa phương hay vận hành trở lại giao thông công cộng.

Video: New York đã qua thời kỳ đen tối

Giới chức chính trị Mỹ tin rằng việc mở cửa trở lại nền kinh tế phải đi song song với việc mở rộng quy mô xét nghiệm. Họ cũng đồng tình với các quan chức y tế về dự báo dỡ bở sớm hạn chế ra đường có thể khiến dịch bùng phát trở lại.