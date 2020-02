Trung tâm Giám sát và Kiểm soát các bệnh truyền nhiễm Quốc gia, thuộc Viện Y tế Công cộng Quốc gia của Rumania công bố, tính từ đầu mùa cúm tới nay đã có 18 ca thiệt mạng.

Dịch cúm đang gia tăng với cường độ cao và lan rộng ra toàn Romania. Chỉ tính riêng trong tuần qua, nước này đã ghi nhận 8 người thiệt mạng do virus cúm và 7.022 ca nhiễm mới, tăng gấp đôi so với 3.645 ca nhiễm tuần trước đó và gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.

Romania công bố bùng phát dịch cúm.

2 trường hợp qua đời mới nhất là một em bé 18 tháng tuổi và một phụ nữ 49 tuổi, cả hai đều nhiễm virus cúm A, có tiền sử bệnh lý và chưa được tiêm vaccine phòng cúm. Bên cạnh đó, cũng đã có hơn 171.000 trường hợp nhiễm trùng hô hấp, cao hơn 23.000 trường hợp so với tuần trước.

Theo nhà chức trách y tế Romania, các liều vaccine bổ sung sẽ được đưa đến tay các bác sĩ gia đình trong tuần tới, để cung cấp cho những người chưa được tiêm phòng.

Giám đốc Viện các bệnh truyền nhiễm Matei Bals cho biết ngay cả những người đã tiêm phòng cũng không có nghĩa sẽ hoàn toàn không nhiễm virus. Tuy nhiên xác suất nhiễm sẽ giảm 80% so với những người không tiêm phòng.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.