Quốc hội Trung Quốc muốn sớm thông qua Luật an ninh cho Hong Kong

Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc khóa 13 khai mạc hôm 28/6 tiếp tục lắng nghe báo cáo kết quả xem xét nhiều dự thảo Luật quan trọng của nước này, bao gồm Dự thảo Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, dự thảo Luật bản quyền sửa đổi, Dự thảo luật bảo vệ trẻ chưa thành niên, dự thảo Luật kiểm soát xuất khẩu...

Về dự thảo Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông, các thành viên của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc cho rằng, dự thảo được xây dựng trên cơ sở thu thập đầy đủ ý kiến của người dân Hồng Kông, các nội dung cũng đề cập chính xác và phù hợp với tình hình Hồng Kông hiện nay.

Chủ tịch Nhân đại (Quốc hội) Trung Quốc Lật Chiến Thư chủ trì kỳ họp. (Ảnh: Mạng Tân Hoa)

Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc đánh giá, Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông được thông qua sẽ sớm giải quyết những vấn đề tồn đọng, bất cập trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia tại khu tự trị này. Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông có lợi cho việc đảm bảo sự ổn định, phồn vinh cũng như quyền lợi hợp pháp của người dân Hồng Kông.

Dự kiến nhiều khả năng Luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông sẽ được Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc thông qua tại kỳ họp lần này, bất chấp những sức ép ngày càng gia tăng từ phía Mỹ.

Trước đó, Mỹ nhiều lần tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn nếu Trung Quốc thông qua bộ Luật này như việc dỡ bỏ quy chế ưu đãi đối với Hồng Kông.

Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua “Đạo luật tự chủ Hồng Kông”, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với các cá nhân và công ty ủng hộ Trung Quốc hạn chế quyền tự chủ của đặc khu này.