Quân đội Trung Quốc ở Hong Kong lần đầu lên tiếng về Luật An ninh mới

"Các sĩ quan và binh lính của quân đội quyết tâm, tự tin và có khả năng bảo vệ chủ quyền, lợi ích quốc gia, cho sự phát triển, thịnh vượng và ổn định lâu dài của Hong Kong", chỉ huy Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hong Kong Chen Daoxiang cho biết hôm 26/5.

Chỉ huy PLA cũng nhấn mạnh, lực lượng đồn trú tại Hong Kong coi việc xây dựng và thông qua Luật An ninh là "có lợi cho việc ngăn chặn các lực lượng ly khai và can thiệp từ bên ngoài".

Chỉ huy Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) tại Hong Kong Chen Daoxiang. (Ảnh: CGTN)

Phát biểu của ông Chen Daoxiang được đưa ra vài ngày sau khi Trung Quốc công bố kế hoạch ban hành Luật An ninh mới. Đây là tuyên bố đầu tiên của quân đội Trung Quốc ở Hong Kong lên tiếng về kế hoạch áp Luật An ninh, kể từ khi Bắc Kinh công bố vấn đề này.

Đến nay, hầu như tất cả các cơ quan chính thức ở Hong Kong đều đưa ra các tuyên bố ủng hộ việc chính quyền Trung ương Trung Quốc thông qua Luật An ninh.

Hôm 26/5, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam cũng trấn an người dân Hong Kong về kế hoạch áp dụng Luật An ninh đối với thành phố này. Theo bà Carrie Lam, luật này sẽ không ảnh hưởng đến các quyền, sự tự do của người dân, đồng thời nhấn mạnh "chúng ta không cần lo lắng".

"Chúng ta không cần phải lo lắng. Trong 23 năm qua, bất cứ khi nào mọi người lo lắng về quyền tự do ngôn luận, hết lần này đến lần khác, thực tế đã chứng minh chúng ta luôn duy trì và bảo vệ được những giá trị đó. Chúng ta cần bộ luật này vì lợi ích lớn hơn của đại đa số người dân Hong Kong”, bà Carrie Lam cho hay.

Hiện có khoảng 8.000 - 10.000 lính thuộc PLA đồn trú ở Hong Kong. Các binh sĩ Trung Quốc đã đồn trú tại Hong Kong kể từ khi thành phố này được Anh trao trả cho Trung Quốc năm 1997, nhưng hoạt động của PLA rất ít được chú ý.

Sự thay đổi bắt đầu diễn ra trong suốt các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong năm 2019, khi lực lượng bán quân sự Trung Quốc được triển khai sát Hong Kong và các binh sĩ PLA đồn trú ở đây được điều động, trực tiếp tham gia thực thi nhiệm vụ, ngăn chặn các cuộc biểu tình ở thành phố này.