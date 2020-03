Philippines làm rõ thông tin kit xét nghiệm Trung Quốc không chính xác

"Bộ Y tế mong muốn làm rõ rằng 2.000 bộ dụng cụ xét nghiệm của Sansure Biotech và 100.000 bộ của BGI Group do Chính phủ Trung Quốc tặng được đánh giá ngang bằng với bộ dụng cụ xét nghiệm do WHO cung cấp”, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết trong thông cáo đưa ra 29/3.

Trước đó, hôm 28/3, Thứ trưởng Y tế Philippines Maria Rosario Vergeire cho biết, một số bộ dụng cụ xét nghiệm do công ty BGI Group và Sansure Biotech sản xuất chỉ có độ chính xác 40% trong xét nghiệm Covid-19.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila ngay lập tức bác bỏ các tuyên bố này, khẳng định các kit xét nghiệm Trung Quốc cung cấp tuân thủ tiêu chuẩn của WHO và "đóng vai trò quan trọng" giúp chính phủ Philippines đối phó với dịch Covid-19.

Xét nghiệm Covid-19 trên diện rộng hiện tương đối khó khăn.

"Chất lượng 2.000 bộ xét nghiệm của BGI và 100.000 bộ xét nghiệm từ Sansure Biotech là rất tốt và không có bất kỳ vấn đề nào về độ chính xác", Đại sứ quán Trung Quốc nhấn manh.

Cơ sở ngoại giao này cũng khẳng định các bình luận từ Bộ Y tế Philippines có thể dẫn tới sự hiểu lầm của công chúng và ảnh hưởng tới nỗ lực hợp tác trong việc chống lại đại dịch toàn cầu.

Vụ tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines nằm trong một loạt các vụ tai tiếng mới đây liên quan tới các thiết bị y tế từ Trung Quốc.

Cuối tuần trước, công ty sinh học Trung Quốc, Thâm Quyến Bioeasy, phải thay thế một loạt các bộ dụng xét nghiệm ở Tây Ban Nha sau khi quốc gia châu Âu này khẳng định các kit mà công ty Trung Quốc cung cấp cho tỷ lệ chính xác dưới 30%.

Hôm 28/3, Hà Lan thu hồi 600.000 khẩu trang nhập khẩu từ Trung Quốc với lý do sản phẩm này không đảm bảo chất lượng.

Liên quan tới vụ việc, Trung Quốc tuyên bố sẽ đợi kết quả điều tra thêm của phía Hà Lan và hỗ trợ điều tra trên nguyên tắc công bằng, khách quan dựa trên luật pháp nếu cần.

Video: Ông Trump nói Mỹ sẽ cố gắng giữ mức dưới 100.000 người chết

Đầu tuần trước, truyền thông Czech đồng loạt đưa tin về các vấn đề gặp phải với bộ dụng cụ xét nghiệm do Trung Quốc sản xuất mà nước này đang sử dụng.

Trang tin Expats.cz của Czech đưa tin có tới 80% trong số 150.000 bộ dụng cụ xét nghiệm mà công ty Trung Quốc giao hồi đầu tháng cho kết quả sai lệch. Expats.cz khẳng định các kết quả sau 10-15 phút mà kit này trả ra thường kém chính xác hơn các xét nghiệm khác.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Czech Jan Hamacek cho rằng các chuyên gia đã sử dụng bộ xét nghiệm này sai phương pháp vì chúng chỉ được áp dụng với các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng bệnh một thời gian hoặc người trở về từ khu cách ly sau 14 ngày.