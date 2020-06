Ông Tập Cận Bình ký ban hành luật an ninh Hong Kong

Đài truyền hình Trung Quốc CCTV hôm 30/6 cho biết, Chủ tịch Tập Cận Bình vừa ký sắc lệnh ban hành luật an ninh quốc gia Hong Kong, sau khi được Ủy ban thường vụ của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) nước này thông qua cùng ngày.

Theo đó, Đạo luật An ninh Hong Kong gồm 6 chương, 66 điều, quy định về trách nhiệm của những tổ chức làm nhiệm vụ duy trì an ninh quốc gia tại Hong Kong, đồng thời xác định 4 tội danh xâm phạm an ninh quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc cũng thông qua quyết định đưa đạo luật này vào Phụ lục III của Luật Cơ bản, đóng vai trò như tiểu Hiến pháp của Hong Kong.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: EPA-EFE)

Trước đó, Trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Carrie Lam cho rằng, động thái của Mỹ nhằm chấm dứt quy chế đối xử đặc biệt với Hong Kong ảnh hưởng rất ít đến thành phố này. Bà Carrie Lam cho biết, đặc khu này sẽ kiên quyết hỗ trợ Bắc Kinh trong việc thực hiện các biện pháp đáp trả Mỹ.

Luật an ninh mới sẽ giải quyết vấn đề lật đổ, khủng bố, ly khai và thông đồng với các lực lượng nước ngoài. Bắc Kinh đưa ra luật này được cho là nhằm đáp trả các cuộc biểu tình đòi dân chủ bắt đầu từ năm 2019.

Động thái này được lãnh đạo Hong Kong ủng hộ nhưng đã gặp phải làn sóng phản đối ở thành phố này. Một số cư dân lo ngại quyền lợi của họ có thể bị xâm phạm.

Theo Bắc Kinh, luật an ninh mới nhằm trừng phạt các hoạt động bất hợp pháp trong thành phố mà không làm tổn hại đến các quyền tự do dân chủ hiện có của người dân địa phương.