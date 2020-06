Ông Biden giành đề cử tổng thống của đảng Dân chủ

Sau khi 7 bang và thủ đô Washington tổ chức bầu cử sơ bộ hôm 2/6, ông Biden giành được 1.991 phiếu đại biểu cần thiết để chính thức giành được đề cử của đảng Dân chủ.

Trên thực tế, vấn đề giành được đề cử chính thức của ông Biden chỉ là vấn đề thời gian khi mà đối thủ cuối cùng của ông - Thượng nghị sĩ Bernie Sanders tuyên bố ngừng tham gia cuộc chạy đua giành quyền đại diện đảng Dân chủ hồi đầu tháng 4.

Cựu phó Tổng thống Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AP)

Diễn biến mới trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ đang bị ảnh hưởng vì dịch bệnh kéo theo nền kinh tế bị tổn thương nặng nề. Các cuộc biểu tình sau cái chết của người đàn ông da màu George Floyd cũng dẫn tới tình trạng bất ổn dân sự ở quốc gia này.

Trong cuộc thăm dò mới đây của Washington Post-ABC News, ông Biden tạo ra sự cách biệt lên tới 2 chữ số so với Tổng thống Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

Kết quả khảo sát cho thấy 53% cử tri được hỏi ủng hộ ông Biden trong cuộc đối đầu trực tiếp với Tổng thống Trump so với 43% ủng hộ ông chủ Nhà Trắng. Cách biệt được nới rộng khá nhiều so với tỷ lệ 49% - 47% trong cuộc khảo sát do Washington Post-ABC News thực hiện vào tháng 3.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng rất khó đoán định trước điều gì nếu nhìn vào các số liệu này khi mà Tổng thống Trump từng thua kém rất nhiều so với đối thủ Hillary Clinton trong các cuộc thăm dò nhưng vẫn giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm.