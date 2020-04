Nhật Bản cung cấp miễn phí thuốc Avigan chống Covid-19

Ngày 7/4, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết, chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp miễn phí thuốc trị cúm mới Avigan có hiệu quả trong điều trị virus SARS-CoV-2 cho khoảng 20 quốc gia.

Các quốc gia bao gồm 14 nước Châu Âu, ngoài ra còn có Indonesia, Iran… là những nước có nguyện vọng được Nhật Bản cung cấp thuốc. Kế hoạch có thể mở rộng ra 30 quốc gia trên toàn cầu, cho gói viện trợ trị giá 1 triệu USD.

Thuốc Avigan được Nhật Bản sử dụng trong điều trị Covid-19. (Ảnh: Pfarma)

Ông Motegi nhấn mạnh rằng việc phát triển thuốc điều trị Covid-19 là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, do đó, Nhật Bản mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong việc sản xuất thuốc.

Avigan vẫn là tên thuốc được nhắc nhiều nhất trong thời gian vừa qua không những ở Nhật Bản mà còn một số nước khác khi nó có hiệu quả đối cuộc đấu tranh chống dịch bệnh của toàn thế giới.

Loại thuốc này do công ty Fuji Film Holdings của Nhật Bản sản xuất vốn là thuốc chống cúm mới, nhưng đươc Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ… dùng trong điều trị Covid-19 và cho hiệu quả tốt nhất so với các loại thuốc khác. Do đó, nhiều nước đã muốn đặt mua thêm thuốc này của Nhật Bản.

Trong tình hình hiện nay, cùng với việc viện trợ thuốc cho các nước, Chính phủ Nhật Bản có kế hoạch mua dự trữ số thuốc chống cúm Avigan đủ cho 2 triệu người.

Kế hoạch này là một phần của dự thảo gói kinh tế khẩn cấp, dự kiến sẽ được hoàn tất trong tuần tới.

Ngoài thuốc trị cúm Avigan, Nhật Bản đã thử nghiệm dùng thuốc hen suyễn, thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp, thuốc điều trị hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2. Bước đầu đã có những hiệu quả tốt và đang ở giai đoạn thử lâm sàng.

Cũng như các nước khác, Nhật Bản đang tích cực dồn lực vào việc nghiên cứu, bào chế vaccine chống virus SARS-CoV-2.