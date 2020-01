Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ bổ sung thêm 7 nước vào danh sách cấm nhập cảnh, gồm Belarus, Eritrea, Kyrgyzstan, Myanmar, Nigeria, Sudan và Tanzania, Wall Street Journal dẫn 2 nguồn tin chính quyền cho biết.

Nhà Trắng dự kiến thêm 7 nước vào danh sách cấm nhập cảnh. (Ảnh: Reuters)

Theo thông tin của Wall Street Journal, không phải tất cả các nước đều phải đối mặt với lệnh cấm bao quát về nhập cảnh Mỹ. Một số nước sẽ bị hạn chế đối với những loại thị thực nhất định, trong đó có thị thực công tác hoặc thị thực thăm thân. Các quan chức giấu tên cũng cho biết thêm danh sách này chưa phải là cuối cùng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 21/1 xác nhận với Wall Street Journal rằng ông đang tìm cách bổ sung thêm một số nước vào lệnh cấm nhập cảnh nhưng từ chối nêu tên cụ thể.

“Lệnh cấm nhập cảnh đã thành công trong việc bảo vệ đất nước của chúng ta và nâng cấp độ an ninh trên khắp thế giới. Nếu một nước muốn tham gia đầy đủ vào chương trình di trú của Mỹ, họ nên tuân thủ mọi biện pháp an ninh và chống khủng bố, vì chúng tôi không muốn nhập khẩu chủ nghĩa khủng bố hoặc bất cứ mối đe dọa an ninh quốc gia nào khác vào Mỹ”, Politico dẫn lời người phát ngôn Nhà Trắng Hogan Gidley ngày 21/1 cho biết.

Trong một tuyên bố ngày 17/1, quyền Bộ trưởng An ninh Nội địa Chad Wolf nói: “Với một nhóm nhỏ các nước thiếu ý chí hoặc không đủ khả năng đáp ứng các tiêu chí nhất định, việc hạn chế nhập cảnh có thể trở nên cần thiết để loại bỏ các mối đe dọa”.

Ngày 27/2/2017, một tuần sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump lần đầu tiên ban hành sắc lệnh hành chính cấm nhập cảnh vào Mỹ các công dân nước ngoài đến từ 7 nước có phần đông là người Hồi giáo. Tòa án tối cao đã buộc chính quyền phải sửa đổi lệnh cấm này nhiều lần. Phiên bản hiện tại của sắc lệnh, phiên bản 3.0, cấm nhập cảnh đối với 7 nước, trong đó có 5 nước đồng người Hồi giáo là Iran, Libya, Somalia, Syria, Yemen, cùng với Triều Tiên và Venezuela.