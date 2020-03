Người Việt mất việc tại Anh vì định kiến Covid-19: Đại sứ quán Anh nói gì?

Đại sứ quán Anh tại Hà Nội ngày 6/3 ra thông báo về việc một người Việt bị từ chối làm việc tại sự kiện nghệ thuật ở Anh do lo ngại Covid-19. Đại sứ quán cho biết điều này không thể hiện quan điểm của chính phủ Anh.

“Chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc này” – thông báo nói.

Đại sứ quán cũng khẳng định hiện Vương quốc Anh không khuyến cáo công dân không nên đến Việt Nam, và cũng không giới hạn việc công dân Việt Nam du lịch tới Anh.

Thông báo trên trang Facebook của Đại sứ quán Anh.

Affordable Art Fair, đơn vị tổ chức sự kiện hội chợ nghệ thuật này cho biết email không phải do họ gửi mà là từ một phòng trưng bày gửi cho nghệ sĩ. Họ không đồng tình với quan điểm trong email và đã yêu cầu phòng tranh xin lỗi, cũng như không tham gia triển lãm tại sự kiện.

Sự việc bắt đầu khi cô gái Việt An Nguyen đăng ảnh chụp màn hình lên mạng xã hội email từ Raquelle Azran, đại diện phòng trưng bày và chuyên gia về nghệ thuật đương đại Việt Nam. Nội dung email là hủy bỏ vai trò trợ lý cho triển lãm của An tại hội chợ AFF "vì sự hiện diện của bạn tại đó sẽ khiến người ta do dự".

"Tôi rất lấy làm tiếc khi phải hủy bỏ việc trợ lý của bạn tại hội chợ vào tuần tới. Virus corona đang gây ra nhiều lo lắng ở khắp mọi nơi, và dù công bằng hay không, người châu Á đang được coi là người mang virus" - email viết.

Sau sự việc, Arzan đã xin lỗi An về “bất cứ sự xúc phạm nào” email gây ra và xác nhận không tham gia hội chợ. “Tôi đã quá vô cảm và đưa ra sự đánh giá tồi tệ khi hủy việc trợ lý của An Nguyen. Tôi sẽ tiếp tục, giống như đã làm hai thập kỷ qua, khuyến khích và giới thiệu các nghệ sĩ Việt Nam cũng như giúp họ đạt được sự công nhận xứng đáng.”

Tin tức xuất hiện trong bối cảnh có lo ngại về định kiến gia tăng xung quanh dịch Covid-19. Ngày càng nhiều báo cáo ở Anh và các nơi khác trên thế giới về tình trạng phân biệt chủng tộc đối với người gốc Á do sự bùng phát của nCoV.

Vài ngày trước, một sinh viên Singapore học tại Anh bị nhóm ba người đàn ông tấn công dữ dội và nói rằng "không muốn có virus corona ở đây". Một thông dịch viên người Hàn Quốc tại Hà Lan bị một người đàn ông hét "Chinese" (Trung Quốc) vào mặt.

Hàng chục người khác trả lời The Guardian về việc họ bị lăng mạ, lườm nguýt, và có những hành vi hung hăng khác.

