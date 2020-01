Hàng trăm người Australia sơ tán khỏi Vũ Hán được cách ly 2 tuần trên đảo

Hôm 29/1, Australia và New Zealand đồng ý một nhiệm vụ giải cứu chung để đưa công dân về nước. Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết hơn 400 người Australia sẽ được đưa đến đảo Giáng Sinh để kiểm tra và cách ly. Qantas cung cấp một máy bay cho nhiệm vụ này.

Tuy nhiên hôm 30/1, Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Winston Peters cho biết người dân New Zealand sẽ không bị cách ly trên đảo Giáng sinh - được biết đến là trung tâm xử lý tị nạn nổi tiếng nhất Ausralia - nhưng thay vào đó sẽ được cách ly đâu đó ở New Zealand.

Các kế hoạch về nơi và cách thức họ sẽ được cách ly vẫn đang trong giai đoạn đầu, ông Peters nói, và không có thêm thông tin chi tiết nào có thể được đưa ra trong giai đoạn này.

Một lối vào Trung tâm giam giữ nhập cư đảo Giáng sinh. (Ảnh: Andrea Hayward/EPA)

Trong hoạt động chung với New Zealand, nước có khoảng 50 công dân trong thành phố ổ dịch coronavirus Vũ Hán, người Australia dự kiến sẽ được sơ tán khỏi thành phố dựa trên nguyên tắc "vào sau, ra trước" - ưu tiên những người mới đến Vũ Hán và những người không có gia đình hay nguồn lực hỗ trợ.

Đảo Giáng Sinh, nằm cách lục địa Australia 2.600km ở Ấn Độ Dương, là nơi có một cơ sở giam giữ người nhập cư hiện đang giam giữ một gia đình bốn người Sri Lanka.

Tất cả những người được sơ tán trên chuyến bay sẽ bị cách ly trong cơ sở tối đa 14 ngày, thời gian ủ bệnh được quốc tế công nhận đối với virus này.

Người Australia sơ tán khỏi Vũ Hán và cách ly trên đảo Giáng sinh sẽ được yêu cầu trả một số hoặc tất cả các chi phí vận chuyển và kiểm dịch của họ.

Chính phủ Nhật Bản và Mỹ đã đưa công dân ra khỏi Vũ Hán vào sáng 29/1. Pháp, Indonesia và các nước khác có kế hoạch cho các cuộc di tản tương tự.

Đến sáng 30/1, thế giới có 7.864 trường hợp dương tính với virus nCoV trong đó riêng Trung Quốc có 7.771 bệnh nhân, 170 người tử vong. Australia ghi nhận 7 ca nhiễm virus nCoV.