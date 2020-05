Ngoại trưởng Pompeo: 'Mỹ không có cơ sở nào đối xử đặc biệt với Hong Kong'

"Nếu chính quyền Trung Quốc đối xử với Hong Kong giống như cách họ đối xử với Trung Quốc đại lục, thì không có cơ sở nào để Mỹ đối xử với Hong Kong theo cách khác", ông Pompeo nhấn mạnh.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, lãnh đạo Trung Quốc đã phá vỡ lời hứa bảo vệ quyền tự chủ của Hong Kong, bằng cách theo đuổi sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với thành phố này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

Trong bài phát biểu hôm 31/5,Ngoại trưởng Pompeo cũng khẳng định lập trường của Mỹ, khuyến nghị chính phủ các nước châu Âu nên ngừng kinh doanh với công ty Huawei của Trung Quốc.

Mỹ đã nhiều lần trừng phạt Huawei và đưa các công ty công nghệ khác của Trung Quốc vào danh sách đen, đồng thời cáo buộc họ là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ.

“Châu Âu cần phải đưa nó ra khỏi hệ thống của họ. Họ cần sử dụng các công nghệ phương Tây”, ông Pompeo nói.

Bình luận của Ngoại trưởng được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ - Trung gia tăng trong thời gian gần đây. Hôm 29/5, Tổng thống Trump tuyên bố ông bắt đầu thu hồi các đặc quyền thương mại của Hong Kong, đặt ra nhiều câu hỏi về tương lai của trung tâm tài chính này.

Ông Trump nói rằng, quyết định này sẽ ảnh hưởng “đến toàn bộ các thỏa thuận” mà Mỹ đã đạt được với Hong Kong và chỉ có một vài ngoại lệ.

Quyết định của ông Trump được đưa ra sau khi Quốc hội Trung Quốc hôm 28/5 thông qua nghị quyết xây dựng dự thảo luật an ninh Hong Kong. Luật an ninh mới cấm các hành vi và hoạt động ly khai, khủng bố và can thiệp nước ngoài ở Hong Kong, có thể cho phép các cơ quan an ninh và tình báo của Trung Quốc thiết lập cơ sở trong đặc khu.

Giới chức Hong Kong chỉ trích tuyên bố tước quy chế đặc biệt của đặc khu này của Tổng thống Trump, gọi quyết định này là "không chính đáng".

Trong khi đó, tờ Nhân Dân Nhật Báo hôm 30/5 lên án quyết định của Mỹ chấm dứt một số đặc quyền thương mại đối với Hong Kong đã can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc, cảnh báo những hành động này của Mỹ sẽ thất bại.