Mỹ-Trung khẩu chiến quyết liệt tại LHQ

Trong cuộc họp Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Kelly Craft kêu gọi Trung Quốc ủng hộ nghị quyết cho phép LHQ chống lại đại dịch, thông qua việc đưa viện trợ vào Syria. Hội đồng Bảo an hồi tháng 1 cho phép nối lại hoạt động viện trợ xuyên biên giới từ 2 cửa khẩu tại Thổ Nhĩ Kỳ để cứu hàng triệu người Syria. Do sự phản đối của Nga và Trung Quốc, hoạt động viện trợ bị cắt giảm tại các cửa khẩu ở Iraq và Jordan.

Đáp lại, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Zhang Jun kêu gọi Mỹ tập trung vào các nỗ lực toàn cầu chống lại đại dịch, và ngừng các trò chơi chính trị hay "đổ lỗi" để tập trung việc cứu người.

Mỹ-Trung tiếp tục đưa vấn đề COVID-19 vào cuộc họp của Hội đồng Bảo an. (Ảnh: Reuters)

Sự bất đồng trong quan điểm giữa các nước có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an LHQ đã ngăn cản nỗ lực kéo dài nhiều tháng qua của cơ quan này trong việc thông qua nghị quyết ủng hộ lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu, được Tổng thư ký Antonio Guterres đưa ra, để thế giới tập trung vào việc chống dịch.

Trong cuộc họp về Syria, Giám đốc Văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo (OCHA) Mark Lowcock kêu gọi Hội đồng Bảo an gia hạn ủy quyền cho việc vận chuyện viện trợ qua 2 cửa khẩu biên giới từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Lần gia hạn này chỉ kéo dài 6 tháng thay vì 1 năm như trước đó nên sẽ cần một nghị quyết thông qua trước ngày 10/7 tới.

Tính tới thời điểm hiện tại, dịch COVID-19 lây lan tới hơn 200 quốc gia, lây nhiễm cho hơn 4,8 triệu người và khiến hơn 319.000 người chết.