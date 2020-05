Mỹ-Trung khẩu chiến nảy lửa tại LHQ về vấn đề Hong Kong

Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) đề xuất một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về việc Trung Quốc chuẩn bị ban hành Luật An ninh cho Hong Kong cũng như cách ứng phó sai lầm của Bắc Kinh gây ra dịch COVID-19.

“Đây là vấn đề cấp bách, nhận được sự quan tâm toàn cầu vì liên quan đến hòa bình và an ninh quốc tế. Do đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần dành sự chú ý cho vấn đề này.

Trung Quốc đề xuất Luật An ninh cho Hong Kong sẽ đe dọa các tổ chức dân chủ và quyền tự do dân sự của thành phố này. Những hành động như vậy càng chứng minh sự coi thường của Bắc Kinh đối với các nghĩa vụ quốc tế của nước này”, phái đoàn Mỹ nhấn mạnh.

Quan hệ Mỹ - Trung tiếp tục căng thẳng trong thời gian gần đây. (Ảnh: Reuters)

Đồng thời, Mỹ cho rằng Trung Quốc liên tục vi phạm các cam kết nhân quyền quốc tế và hành vi phi pháp của nước này ở Biển Đông. Do đó, cần làm rõ trách nhiệm về việc Bắc Kinh không hành xử như một quốc gia thành viên LHQ.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản đối đề xuất của Mỹ tại Hội đồng Bảo an. Đại sứ Trung Quốc Zhang Jun tuyên bố: “Trung Quốc bác yêu cầu vô căn cứ của Mỹ vì Luật An ninh mới với Hong Kong là vấn đề nội bộ và không liên quan gì đến nhiệm vụ của Hội đồng Bảo an”.

“Thông tin lần này đến lần khác chứng minh rằng Mỹ là nước gây rắc rối cho thế giới. Chính Mỹ đã vi phạm các cam kết của mình theo luật pháp quốc tế. Trung Quốc kêu gọi Mỹ ngừng ngay lập tức việc chính trị hóa vấn đề và các hành vi bắt nạt nước khác”, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ cho hay.

Đề xuất cuộc họp tại LHQ của Mỹ diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh tăng nhiệt trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Mike Pompeo liên tục chỉ trích Bắc Kinh trong việc xử lý dịch bệnh. Ông Trump dọa rút khỏi WHO và gọi tổ chức này là "con rối" của Trung Quốc.

Tổng thống Trump hôm 26/5 cho hay Mỹ sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu Trung Quốc ban hành Luật An ninh đối với Hong Kong và các biện pháp này sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Hôm 27/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho hay, Hong Kong không còn "quyền tự trị" và có thể sẽ không còn được hưởng các ưu tiên đặc biệt về thương mại, tài chính theo luật của Mỹ. Điều này ​​sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kể trong quan hệ thương mại và kinh tế giữa các nước.

Mỹ, Canada, Australia, Anh và EU đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về dự Luật An ninh Hong Kong, kêu gọi Trung Quốc tôn trọng các quyền tự do cũng như quyền tự trị cao của Hong Kong.

Dự Luật An ninh Hong Kong được đệ trình lên Quốc hội Trung Quốc trong phiên khai mạc kỳ họp thường niên tại Bắc Kinh hôm 22/5, trong đó cấm các hoạt động ly khai, lật đổ, cũng như sự can thiệp của nước ngoài và khủng bố trong thành phố.

Theo thỏa thuận Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc năm 1997, Hong Kong được hưởng mức độ tự trị cao, các quyền tự do, có hệ thống luật pháp và tình trạng thương mại riêng.

Bắc Kinh khẳng định dự luật trên thực tế củng cố nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ", phục vụ lợi ích và hỗ trợ Hong Kong phát triển.