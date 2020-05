Mỹ sẽ có 200.000 ca mắc COVID-19, 3.000 người chết/ngày vào đầu tháng 6?

The New York Times và The Washington Post đưa tin, theo dữ liệu của và mô hình dự báo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), số ca mắc COVID-19 tại nước này sẽ tăng lên mức 200.000 người/ngày từ 1/6 và số người chết trong ngày sẽ tăng lên 3.000. Con số trung bình hiện nay ở Mỹ là 25.000-30.000 ca nhiễm mới và 1.500-2.000 người chết mỗi ngày.

Nhà Trắng không bình luận về tính xác thực của tài liệu này, nhưng nói nó chưa được trình lên nhóm đặc trách chống COVID-19 của Nhà Trắng hoặc chưa được xem xét bởi bất cứ cơ quan liên ngành nào ở Mỹ.

Mỹ hiện là ổ dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,2 triệu ca nhiễm và gần 70.000 người chết. (Ảnh: EPA-EFE)

"Dữ liệu này không phản ánh bất cứ mô hình nào được nhóm đặc trách thực hiện hoặc dữ liệu mà họ đã phân tích", Người phát ngôn Nhà Trắng Judd Deere cho hay.

"Các hướng dẫn theo giai đoạn của Tổng thống để mở cửa nước Mỹ là cách tiếp cận khoa học, nhận được sự đồng thuận của các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và sức khỏe hàng đầu trong chính phủ liên bang", ông này nói thêm.

Tài liệu nội bộ của CDC dự đoán sự gia tăng mạnh các ca mắc và thiệt mạng vì COVID-19 ở Mỹ bắt đầu từ ngày 14/5. Đây là điều mà nhiều chuyên gia y tế Mỹ từng cảnh báo, trong bối cảnh các tiểu bang Mỹ mở cửa trở lại nền kinh tế.

Hầu hết các tiểu bang của Mỹ bị áp lệnh phong tỏa từ tháng 3, đã thành công trong việc ngăn chặn sự gia tăng các ca nhiễm. Các điểm nóng ban đầu về dịch như New York và New Jersey đang ghi nhận mức giảm các ca mắc trong ngày.

Tuy nhiên, một số khu vực khác đang chứng kiến sự gia tăng trở lại, bao gồm những nơi bắt đầu mở cửa trở lại các doanh nghiệp không thiết yếu như bang Texas.