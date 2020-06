Mỹ giáng đòn trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh Hong Kong: Bắc Kinh đáp trả

"Chúng tôi kêu gọi phía Mỹ ngay lập tức sửa chữa sai lầm của mình, rút lại quyết định và ngừng can thiệp vào vấn đề nội bộ của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển quốc gia", Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra mới đây.

Cơ quan ngoại giao này khẳng định Hong Kong là vấn đề nội bộ của Trung Quốc, do đó không cho phép bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Trụ sở Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ. (Ảnh: ABC News)

Tuyên bố này được đưa ra không lâu sau khi Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết Mỹ sẽ hạn chế thị thực với các quan chức Trung Quốc mà Washington cho là có liên quan tới việc phá hoại quyền tự trị của Hong Kong.

Ông Pompeo nói thêm rằng, những người bị siết visa là các quan chức đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa phá hoại mức tự trị cao của Hong Kong. Thành viên gia đình của họ cũng có thể sẽ phải chịu các hạn chế trên.

"Mức độ tự chủ cao của Hong Kong và việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố chung Trung-Anh cũng như việc tôn trọng nhân quyền có tầm quan trọng cơ bản. Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi chính quyền Trung Quốc để phản ứng trước các mối lo ngại này", Ngoại trưởng Mỹ cho hay.

Theo Reuters, động thái này phần lớn mang tính biểu tượng nhưng có thể là lời gợi mở cho các biện pháp trừng phạt tới đây của Washington trong nỗ lực ngăn Bắc Kinh thông qua luật an ninh với Hong Kong.

Washington trước đó nhiều lần chỉ trích dự luật an ninh Hong Kong, khẳng định đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang làm xói mòn tự do của thành phố này. Đáp trả, Trung Quốc cảnh báo Washington không can thiệp vào vấn đề nội bộ của quốc gia này.

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ trong vài tháng gần đây phát đi các tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng trừng phạt Trung Quốc trên nhiều mặt trận liên quan tới dự luật.

Mới đây nhất, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật “Đạo luật tự chủ Hong Kong” có thể giúp chính quyền của Tổng thống Trump trừng phạt các quan chức Trung Quốc cũng như ngân hàng và công ty làm ăn với họ.

Chính quyền Hong Kong sau đó bày tỏ phản đối trước động thái này, khẳng định việc làm của Washington sẽ chỉ gây tổn hại quan hệ, lợi ích chung của cả hai bên và hối thúc phía Mỹ làm việc với thái độ có trách nhiệm, tránh những hành động gây ảnh hưởng tới sự vận hành của các tổ chức tài chính tại đặc khu này.