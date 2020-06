Mỹ giáng đòn trừng phạt Trung Quốc vì luật an ninh Hong Kong

Ông Pompeo nói thêm rằng, những người bị siết visa là các quan chức đương nhiệm hoặc đã nghỉ hưu chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa phá hoại mức tự trị cao của Hong Kong. Thành viên gia đình của họ cũng có thể sẽ phải chịu các hạn chế trên.

"Mức độ tự chủ cao của Hong Kong và việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố chung Trung-Anh cũng như việc tôn trọng nhân quyền có tầm quan trọng cơ bản. Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi chính quyền Trung Quốc để phản ứng trước các mối lo ngại này", Ngoại trưởng Mỹ nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, động thái này phần lớn mang tính biểu tượng nhưng có thể là lời gợi mở cho các biện pháp trừng phạt tới đây của Washington trong nỗ lực ngăn Bắc Kinh thông qua luật an ninh với Hong Kong.

Ngoài ra, do dịch COVID-19 cũng như các hạn chế mà Mỹ áp đặt hiện tại với các chuyến bay và khách du lịch Trung Quốc, sẽ có ít quan chức tới thăm Mỹ vào lúc này, qua đó hạn chế số người mà Mỹ có thể cấm.

Washington trước đó nhiều lần chỉ trích dự luật an ninh Hong Kong, khẳng định đây là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang làm xói mòn tự do của thành phố này. Đáp trả, Trung Quốc cảnh báo Washington không can thiệp vào vấn đề nội bộ của quốc gia này.

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ trong vài tháng gần đây phát đi các tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng trừng phạt Trung Quốc trên nhiều mặt trận liên quan tới dự luật này.

Mới đây nhất, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật “Đạo luật tự chủ Hong Kong” có thể giúp chính quyền của Tổng thống Trump trừng phạt các quan chức Trung Quốc cũng như các ngân hàng và công ty làm ăn với họ.

Chỉ trích động thái mới của Washington, Hu Xijin - Tổng biên tập tờ Hoàn cầu Thời báo viết trên Twitter: "Đừng ái kỷ nữa. Giờ đây làm gì còn người Trung Quốc nào muốn đến đất nước đang trải qua đợt dịch COVID-19 nghiêm trọng nhất là Mỹ".

Trước đó hôm 20/6, Bắc Kinh tiết lộ chi tiết dự thảo luật an ninh quốc gia mới cho Hong Kong, mở đường cho những thay đổi lớn với thành phố này kể từ năm 1997.

Theo dự thảo luật, chính quyền Hong Kong sẽ tăng cường nỗ lực giám sát và quản lý các trường học và những nơi có liên quan tới an ninh quốc gia. Hong Kong sẽ thành lập một ủy ban để bảo vệ an ninh quốc gia.

Cũng theo luật mới, các hành vi ly khai, lật đổ chính quyền, khủng bố và thông đồng với các lực lượng bên ngoài đe dọa an ninh quốc gia sẽ bị cấm. Chính quyền Hong Kong cũng phải thành lập các cơ quan mới để bảo vệ an ninh quốc gia và cho phép các cơ quan an ninh ở đại lục hoạt động ở thành phố khi cần thiết.

Kể từ khi Bắc Kinh tiết lộ kế hoạch về luật an ninh mới với Hong Kong, nhiều người quan ngại luật này sẽ vi phạm các quyền tự do của người dân Hong Kong hoặc làm xói mòn các giá trị cốt lõi của thành phố. Nhưng theo Tân Hoa xã, luật mới làm rõ rằng chính quyền Hong Kong cần tôn trọng và bảo vệ quyền con người vì nó bảo vệ an ninh quốc gia.

Hiện chưa rõ khi nào luật an ninh mới với Hong Kong có hiệu lực, nhưng nguồn tin của SCMP nói rằng dự luật có thể được thông qua trước cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong hôm 6/9.