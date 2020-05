Mỹ gia tăng áp lực, hối thúc WHO nhanh chóng điều tra nguồn gốc dịch COVID-19

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ Brett Giroir đã gửi đến Ban điều hành của WHO bản tuyên bố bằng văn bản với nội dung: “Tổng thống Donald Trump đã nói rõ trong bức thư gửi đến Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm 18/5, không có thời gian để lãng phí, cần bắt đầu những cải cách cần thiết để đảm bảo đại dịch như vậy không bao giờ xảy ra”.

Trợ lý Bộ trưởng Y tế Mỹ cho rằng, quá trình xem xét, đánh giá độc lập, toàn diện về phản ứng toàn cầu do WHO dẫn đầu nên tập trung vào việc tìm kiếm, làm rõ “những hiểu biết đầy đủ, cần thiết và minh bạch về nguồn gốc virus, dòng thời gian của sự việc cũng như quá trình ra quyết định, phản ứng của WHO đối với đại dịch COVID-19”.

Mỹ gia tăng áp lực, hối thúc WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Bên cạnh đó, ông Brett Giroir cũng nhấn mạnh, khi Hội đồng WHO hoạt động trở lại vào mùa thu, tổ chức này phải xem xét, đề ra các giải pháp cải cách để củng cố WHO, trong đó có cả khả năng cho phép Đài Loan tham gia với tư cách là quan sát viên.

Hôm 19/5, các quốc gia thành viên của WHO nhất trí thông qua nghị quyết do các thành viên Liên minh châu Âu, các quốc gia châu Phi và các quốc gia khác kêu gọi, nhằm "đánh giá toàn diện" một cách độc lập về phản ứng của WHO với đại dịch COVID-19.

Nghị quyết cho hay cuộc điều tra nên bao gồm cả việc xem xét những hành động của WHO, cũng như các mốc thời gian hành động của tổ chức này liên quan đến COVID-19.

Nghị quyết cũng chỉ ra "vai trò của tiêm chủng rộng rãi đối với COVID-19 là hàng hóa công cộng toàn cầu" và kêu gọi các tổ chức quốc tế "hợp tác làm việc" để sản xuất thuốc và vaccine an toàn, hiệu quả, có giá phải chăng.

Mỹ trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ cơ quan y tế Liên hợp quốc và mối quan hệ của họ với Trung Quốc, nơi dịch bệnh được phát hiện đầu tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đóng băng tài trợ WHO vĩnh viễn nếu tổ chức này không có những cải cách phù hợp, độc lập khỏi Trung Quốc trong vòng 30 ngày. Đồng thời, Mỹ có thể muốn rút tư cách thành viên khỏi tổ chức này.