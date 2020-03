Mỹ điều tàu quân y đến New York hỗ trợ chống dịch Covid-19

“Tổng thống Trump sẽ điều tàu quân y USNS Comfort đến New York. Đây là điều rất đặc biệt, vì nó là bệnh viện nổi hiện đại ”, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết hôm 18/3.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump xác nhận tàu USNS Comfort và một tàu quân y khác có tên USNS Mercy đang được điều động để hỗ trợ chống dịch. Mỗi tàu có sức chứa 1.000 giường bệnh.

Mỹ điều tàu quân y đến New York để hỗ trợ chống dịch Covid-19. (Ảnh: Getty)

Theo đó, tàu USNS Comfort được điều đến New York còn USNS Mercy được điều đến một địa điểm ở Bờ Tây.

“Hai tàu bệnh viện là những con tàu lớn, màu trắng với chữ thập đỏ ở 2 bên. Một chiếc là USNS Mercy và chiếc còn lại là USNS Comfort sẽ sớm ra mắt, sẵn sàng để đến New York”, ông Trump cho hay. “Tôi đã nói chuyện với Thống đốc bang New York Cuomo, ông ấy rất phấn khích về điều đó. Và tôi cũng vậy”.

Hiện tại, tàu USNS Comfort đang được bảo trì tại cảng nhà ở Virginia, trong khi USNS Mercy đang ở cảng ở San Diego.

Chiều 18/3, Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman cũng xác nhận, tàu USNS Comfort dự định đến New York. Điểm đến của tàu còn lại là USNS Mercy sẽ sớm được xác định.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 lan rộng khắp nước Mỹ và lo ngại các bệnh viện bị quá tải người bệnh, những yêu cầu giúp đỡ từ lực lượng quân đội Mỹ ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper hôm 17/3 tuyên bố, Lầu Năm Góc sẽ cung cấp cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh 5 triệu khẩu trang và 2.000 máy thở chuyên dụng. Ngoài ra, Lầu Năm Góc sẽ yêu cầu lực lượng Hải quân chuẩn bị điều các tàu bệnh viện, sẵn sàng tham gia hỗ trợ.

Tính đến sáng 18/3, có 2.382 người bị nhiễm virus corona được ghi nhận ở bang New York.

Hôm 17/3, nhóm các nhà lập pháp Hạ viện từ bang New York kêu gọi Tổng thống Trump và Hải quân Mỹ điều tàu USNS Comfort đến thành phố New York để hỗ trợ chống dịch Covid-19. Theo các nhà lập pháp Mỹ, New York đang đối mặt với rất nhiều khó khăn do sự bùng phát virus corona.

Tàu USNS Comfort và USNS Mercy từng được điều động để tham gia hỗ trợ trong các cuộc khủng hoảng trước đây ở Puerto Rico vào năm 2017 sau cơn bão Maria.