Ông Cuomo cho biết việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp New York đẩy nhanh quá trình thu mua các thiết bị y tế và thuê người hỗ trợ công tác phòng dịch.

Cũng theo Thống đốc New York, bang này có thể chi khoảng 30 triệu USD/tuần để đối phó dịch. Các nhân viên y tế cũng đang căng mình làm việc để đảm bảo xét nghiệm cho bệnh nhân 24/24.

Bang New York ban bố tình trạng khẩn cấp dịch Covid-19. (Ảnh: Getty)

Tâm dịch ở New York hiện nằm ở hạt Westchester khi 57 người có liên hệ với cộng đồng Do Thái ở thành phố New Rochelle được xác nhận nhiễm Covid-19.

"Westchester là một vấn đề rõ ràng. Chúng tôi đang nói về sự lây lan trong các cụm dịch, các cụm có xu hướng lây nhiễm cho thêm nhiều người", ông Cuomo cho hay.

Ông này cũng cảnh báo tình trạng nhiều chủ cửa hàng đẩy giá các sản phẩm trong mùa dịch.

"Chúng tôi có được các báo cáo nói về việc các cửa hàng bán nước rửa tay khử trùng với giá 80 USD/chai", ông cho hay.

Video: Sập khách sạn cách ly Covid-19

Hiện tại, Mỹ ghi nhận 400 ca nhiễm Covid-19 rải rác trên 29 bang, 19 trong số đó đã thiệt mạng.

Trước New York, California, Hawaii, San Francisco ban bố tình trạng khẩn cấp vì lo ngại tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp.