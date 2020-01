'Mùa Đông nước Nga' đang biến thành 'mùa Đông châu Âu'?

Lý do mùa Đông ở Nga ấm bất thường là sự nóng lên toàn cầu, quyền Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Nga Roman Wilfand cho biết. Theo ông, các nhà khí hậu học đang thảo luận về xu hướng “mùa Đông Nga” bị biến đổi thành “mùa Đông châu Âu”.

Như ông Wilfand lưu ý, mùa Đông, nhiệt độ tăng thêm 2-2,5 độ trong khoảng 30 năm qua. Theo ông, sự nóng lên toàn cầu rõ rệt nhất đang ảnh hưởng đến các khu vực hàn đới và ôn đới, trong đó có nước Nga.

Nóng toàn cầu là nguyên nhân khiến Nga có mùa Đông ấm bất thường. (Ảnh: RIA)

Chuyên gia tại Đài quan sát địa vật lý mang tên Voeikov, Andrei Kiselev, cho biết sự nóng lên của khí hậu ở Nga nhanh hơn 2,5 lần so với mức trung bình trên hành tinh, do vị trí đặc biệt của nước này. Theo chuyên gia, Nga nằm trong vành đai duy nhất trong đó diện tích đất liền lớn hơn rất nhiều so với diện tích mặt nước.

Ông Kiselev lưu ý rằng, không chỉ có sự nóng lên toàn cầu dẫn đến thay đổi thời tiết, mà còn do thay đổi chế độ lưu thông không khí trong khí quyển, nước trong đại dương và chế độ mưa.

Ngày 11/1, ông Wilfand cảnh báo người dân Matxcơva về sự nóng lên kỷ lục. Dự kiến vào đầu tuần tới, nhiệt độ sẽ ở khoảng 0 độ C giữa mùa Đông.

Các nhà dự báo thời tiết ngày 10/1 cũng có nói về nguyên nhân dẫn đến thời tiết ấm áp bất thường. Người ta cho rằng, vùng áp suất cao, thường xuất hiện ở phía Tây và phía Đông Siberia, cho đến nay vẫn chưa được hình thành trên hầu hết các quốc gia.

Hôm 7/1, có báo cáo rằng, sự bất thường khi nhiệt độ dương được ghi nhận trên khắp nước Nga. Ví dụ, ở Yakutia, nhiệt độ cao hơn bình thường đến 20 độ.