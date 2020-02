Mary Somerville: Nữ học giả được in hình lên tờ 10 Bảng Scotland

Mary Somerville là học giả nổi tiếng về toán học và thiên văn học ở Scotland vào thế kỷ XIX. Cùng với Caroline Herschel, Somerville có vinh dự trở thành một trong hai thành viên nữ đầu tiên trong lịch sử Hội thiên văn Hoàng gia Anh.

Bà được coi là nữ hoàng của khoa học thế giới ở thế kỷ XIX. Tờ 10 Bảng Scotland phát hành năm 2017 in hình Mary Somerville kèm theo câu trích dẫn trong một cuốn sách của bà.

Mary Somerville tên thật là Mary Fairfax, đổi họ sau khi kết hôn với Tiến sĩ William Somerville vào năm 1812. Đến 9 tuổi, Mary vẫn không biết đọc, không biết làm những phép toán cơ bản do không được đến trường học. Sự hứng thú với học tập và nghiên cứu khoa học chỉ xuất hiện từ những năm tháng thiếu niên theo học ở Musselburgh.

Mary bắt đầu tập trung cho sự nghiệp khoa học sau khi chồng thứ nhất, Samuel Greig và con trai qua đời. Thiên văn học và toán học là hai lĩnh vực đầu tiên mà Mary chú tâm nghiên cứu một cách nghiêm túc và chuyên sâu.

Các tác phẩm đáng kể của Mary Somerville có thể kể tới The Mechanism of the Heavens (Cơ chế của thiên đường - 1831), On the Connection of the Physical Sciences (Kết nối khoa học vật lý - 1834), Physical Geography (địa vật lý - 1848), On Molecular and Microscopic Science (khoa học phân tử và vi mô - 1869).

Mary Somerville qua đời năm 1872 trong cô quạnh khi cả chồng con đều ra đi trước. Khi ấy, bà đang viết dở một công trình nghiên cứu toán học.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.