Luật an ninh mới ban hành, Hong Kong thực hiện vụ bắt giữ đầu tiên

Cảnh sát Hong Kong hôm 1/7 thông báo họ đã thực hiện vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi luật an ninh mới được Trung Quốc ban hành có hiệu lực. Theo đó, cảnh sát Hong Kong thông báo bắt giữ một người đàn ông mang cờ "Hong Kong độc lập" vì lỗi vi phạm luật an ninh mới.

Luật An ninh Quốc gia gây tranh cãi được Trung Quốc thông qua hôm 30/6 và có hiệu lực vài giờ sau đó. Luật quy định rằng một người hành động với mục đích "phá hoại sự thống nhất quốc gia" của thành phố Hong Kong với đại lục sẽ phải đối mặt với hình phạt tù lên đến mức chung thân, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội.

Cảnh sát Hong Kong bắt giữ người đàn ông mang cờ "Hong Kong độc lập" vì vi phạm luật an ninh mới. (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi đó, những người phản đối cho rằng, luật an ninh làm suy yếu quyền tự trị được hứa hẹn cho Hong Kong khi thành phố được bàn giao về Trung Quốc. Ngày 1/7/2020 đánh dấu kỷ niệm 23 năm Hong Kong về Trung Quốc.

Trong khi đó, các nhà chức trách ở Bắc Kinh và Hong Kong đã nhiều lần nói rằng luật này chỉ nhằm vào một số "kẻ gây rối" và sẽ không ảnh hưởng đến các quyền và sự tự do, cũng như lợi ích của nhà đầu tư.

Ông Zhang Xiaoming, phó giám đốc điều hành của Văn phòng các vấn đề Macau và Hong Kong, nói với các phóng viên rằng các nghi phạm do văn phòng an ninh mới của Bắc Kinh ở Hong Kong bắt giữ có thể bị xét xử ở đại lục. Điều 55 của luật quy định rằng Văn phòng an ninh quốc gia Bắc Kinh ở Hồng Kông có thể thực thi quyền tài phán đối với các trường hợp nghiêm trọng hoặc phức tạp.

Vào ngày 1/7/2019, hàng trăm người biểu tình đã xông vào phá hoại cơ quan lập pháp của thành phố để phản đối dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm từ Hong Kong sang Trung Quốc đại lục.

Ngày 1/7/2020, những người biểu tình tiếp tục xuống đường phản đối luật an ninh mới.

Theo SCMP, cảnh sát đã bắt giữ hơn 30 người ở Causeway Bay vì nghi ngờ vi phạm luật an ninh quốc gia, tụ tập bất hợp pháp và cản trở các sĩ quan thực thi nhiệm vụ. Lực lượng này cho biết các nhóm người đã tập trung tại nhiều địa điểm khác nhau, gây rối trật tự công cộng, từ chối rời đi khi bị cảnh báo.

Nhà lãnh đạo Hong Kong mới đây khẳng định luật an ninh quốc gia là bước phát triển quan trọng nhất đối với thành phố này kể từ khi được Anh trao trả cho Trung Quốc.

"Luật an ninh quốc gia được coi là bước phát triển quan trọng nhất trong quan hệ giữa chính quyền trung ương và Hong Kong kể từ khi được trao trả", Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cho biết tại Lễ kỷ niệm 23 năm ngày Anh trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc hôm 1/7.

"Luật an ninh quốc gia là bước ngoặt để Hong Kong chuyển từ hỗn loạn sang quản lý tốt", bà Lam nói thêm.

Cũng trong bài phát biểu, nữ chính trị gia này nhấn mạnh, luật mới "sẽ không làm suy yếu sự độc lập tư pháp, mức độ tự trị cao của Hong Kong và sẽ không ảnh hưởng tới các quyền tự do và quyền của người dân Hong Kong".