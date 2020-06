Luật an ninh Hong Kong vừa áp dụng có gì đặc biệt?

Hôm 30/6, Trung Quốc chính thức thông qua và áp dụng Luật an ninh Hong Kong, tạo tiền đề cho những thay đổi căn bản nhất đối với đặc khu kinh tế này, kể từ khi được Anh trao lại cho Trung Quốc 23 năm trước (năm 1997).

Đạo luật An ninh Hong Kong gồm 6 chương, 66 điều, quy định về trách nhiệm của những tổ chức làm nhiệm vụ duy trì an ninh quốc gia tại Hong Kong. Đồng thời xác định 4 tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động ly khai, lật đổ nhà nước, hoạt động khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài.

Cảnh sát chống bạo động tuần tra tại trung tâm mua sắm sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh Hong Kong hôm 30/6. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, chi tiết Luật an ninh Hong Kong có nhiều điểm đặc biệt. Đầu tiên, luật quy định tội phạm ly khai, lật đổ, khủng bố và thông đồng với các lực lượng nước ngoài bị phạt tù tối đa là chung thân. Các công ty hoặc nhóm vi phạm Luật an ninh sẽ bị phạt và có thể bị đình chỉ hoạt động.

Bên cạnh đó, việc làm hư hại một số phương tiện giao thông và thiết bị được coi là "hành động khủng bố". Cơ quan chức năng có thể theo dõi và giám sát điện thoại những người bị nghi ngờ là gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia. Và luật này áp dụng cho cả người thường trú và cư dân không thường trú tại Hong Kong.

Luật đồng thời quy định, hoạt động của một cơ quan an ninh quốc gia mới và nhân viên của cơ quan này tại Hong Kong sẽ không thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương.

Ngoài ra, việc quản lý các tổ chức phi chính phủ và cơ quan thông tấn báo chí nước ngoài ở Hong Kong sẽ được tăng cường. Và bất kỳ ai bị kết án vi phạm Luật an ninh sẽ không được tham gia bất kỳ cuộc bầu cử của Hong Kong.

Bắc Kinh cho rằng việc ban bố Luật an ninh cho Hong Kong là cần thiết. Đặc biệt là sau khi các cuộc biểu tình chống chính phủ và chống Bắc Kinh làm rung chuyển thành phố kể từ tháng 6 năm ngoái, khiến nơi đây rơi vào tình trạng khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Người biểu tình phẫn nộ trước động thái của Bắc Kinh mà họ cho là đang ngày càng kiểm soát chặt Hong Kong.

Hôm 30/6, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ký sắc lệnh ban hành luật an ninh Hong Kong, sau khi được Ủy ban thường vụ của Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (NPC) nước này thông qua cùng ngày.

Việc chính quyền trung ương Trung Quốc thông qua Luật an ninh được lãnh đạo Hong Kong ủng hộ nhưng đã gặp phải làn sóng phản đối ở thành phố này. Một số cư dân lo ngại quyền lợi của họ có thể bị xâm phạm.

Mỹ nhiều lần tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp cứng rắn nếu Trung Quốc thông qua bộ Luật này, như việc dỡ bỏ quy chế ưu đãi đối với Hong Kong.

Mới đây, Thượng viện Mỹ đã thông qua “Đạo luật tự chủ Hong Kong”, nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt bắt buộc đối với các cá nhân và công ty ủng hộ Trung Quốc hạn chế quyền tự chủ của đặc khu này.