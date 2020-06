Luật an ninh Hong Kong sẽ không có hiệu lực hồi tố

Phó Giám đốc Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Ma Cao, ông Deng Zhonghua cho biết, luật an ninh mới của Hong Kong sẽ không có hiệu lực hồi tố. Theo Reuters, đây là điều quan trọng mà nhiều người dân địa phương, các nhà ngoại giao và các nhà đầu tư nước ngoài đưa ra.

Ông Deng cho biết thêm, dù Bắc Kinh có thẩm quyền đối với các vụ án an ninh quốc gia nghiêm trọng nhất, Hong Kong sẽ chịu trách nhiệm cho hầu hết các công việc thực thi điều luật.

Quốc hội Trung Quốc thảo luận về luật an ninh mới với Hong Kong. (Ảnh: AP)

Hồi tháng 5, Bắc Kinh vừa ra quyết định ban hành luật an ninh mới với Hong Kong, trong nỗ lực giải quyết vấn đề ly khai, lật đổ và can thiệp nước ngoài. Phát biểu tại buổi hội thảo ở thành phố Thâm Quyến, ông Deng cho biết luật này sẽ tuân thủ hệ thống tư pháp và pháp lý của Hong Kong.

"Mặc dù có sự khác biệt trong hệ thống pháp luật của Hong Kong và đại lục, nhưng các nguyên tắc chính trong luật hình sự của Hong Kong và đại lục không quá khác biệt. Cả 2 bộ luật này bao gồm các nguyên tắc như suy đoán vô tội, quyền cho nghi phạm hình sự hay bị cáo được bảo vệ pháp lý và luật không hồi tố. Tất cả những nguyên tắc này cũng có thể được quy định trong luật mới", ông Deng nói.

Trước đó, nhiều ý kiến lo ngại điều luật có thể được áp dụng hồi tố và nhắm đến những hành động xảy ra trong quá khứ. Những người chỉ trích điều luật lo ngại rằng, nó sẽ kìm hãm các quyền tự do ở Hong Kong, bao gồm tự do ngôn luận và tư pháp độc lập.

Điều luật đã khiến các cuộc biểu tình phản đối quay trở lại sau một thời gian tạm lắng do COVID-19. Các nhà chức trách ở Bắc Kinh và Hong Kong khẳng định, luật sẽ tập trung vào những kẻ gây rối, đe dọa an ninh quốc gia và nói rằng công chúng không có lý do gì để lo lắng.

Quốc hội Trung Quốc hôm 28/5 đã bỏ phiếu thông qua luật an ninh đối với Hong Kong. Việc dự luật này được công bố đã vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ nhiều quốc gia.

4 nước Mỹ, Anh, Canada và Australia sau đó ra tuyên bố chung "bày tỏ quan ngại sâu sắc" về việc Trung Quốc đại lục quyết định áp luật an ninh đối với Hong Kong.

Hôm 29/5, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố tước quy chế đối xử đặc biệt của Mỹ với Hong Kong, để đáp trả việc Trung Quốc thông qua luật an ninh mới với đặc khu này. Ngoài ra, Washington sẽ áp dụng thêm biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân chịu trách nhiệm về việc làm suy yếu tự do của Hong Kong.