Lo đại dịch Covid-19, Mỹ cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

"Tôi sẽ có bài phát biểu vào tối nay (sáng 12/3 giờ Hà Nội) về những gì mà tôi quyết định sẽ làm và những gì mà quốc gia sắp làm", Tổng thống Trump nói trong cuộc gặp chiều 11/3 với các lãnh đạo ngân hàng để thảo luận về ảnh hưởng của đợt dịch hiện nay.

Nguồn tin của CNN nói Nhà Trắng đang cân nhắc khả năng đưa ra tuyên bố về một thảm họa lớn hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia dưới Đạo luật Stafford nhằm giải phóng các quỹ cứu trợ thảm họa cho những địa phương bị virus tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: CNN)

Ông Trump cho biết bài phát biểu tới đây sẽ bao gồm các thông báo liên quan tới kinh tế và sức khỏe.

"Tổng thống sẽ đưa ra một con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng Covid-19. Ông ấy sẽ giải thích rằng cuộc khủng hoảng không phải do Mỹ gây ra mà là Mỹ đang đưa ra các phản ứng phù hợp. Trump sẽ không nói liệu Mỹ có ban hành thêm các hạn chế du lịch đối với các quốc gia châu Âu hay không và ông ấy cũng sẽ không trả lời về việc liệu ông có đưa ra tuyên bố về thảm họa quốc gia hay không', nguồn tin của CNN cho hay.

Bài phát biểu của Tổng thống Trump diễn ra không lâu sau khi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố dịch Covid-19 đã đạt đến giai đoạn gọi là đại dịch khi có hơn 118.000 trường hợp nhiễm bệnh ở 114 quốc gia và hơn 4.000 người thiệt mạng.

“Việc gọi Covid-19 là đại dịch không làm thay đổi đánh giá của WHO về mối đe dọa do virus corona chủng mới gây ra. Nó không thay đổi những gì WHO đang làm và nó không thay đổi những gì các nước nên làm”, người đứng đầu WHO nhấn mạnh.

"Do đó, chúng tôi đã đưa ra đánh giá rằng Covid-19 có thể được gọi là một đại dịch", ông Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố.

Video: Suất ăn phục vụ người cách ly phòng dịch Covid-19 được chuẩn bị thế nào?

Tính tới hết ngày 11/3, Mỹ ghi nhận 1.276 ca nhiễm Covid-19 tại 38 bang và thủ đô Washington, làm 36 người thiệt mạng. Washington hiện là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với gần 300 ca nhiễm và 24 ca thiệt mạng.