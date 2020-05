Lãnh đạo Hong Kong ủng hộ Luật an ninh do Trung Quốc đưa ra

"Nó sẽ không ảnh hưởng tới các quyền hợp pháp và tự do của người Hong Kong được hưởng theo luật pháp hoặc theo quyền độc lập tư pháp, bao gồm cả phán quyết cuối cùng được thực thi bởi cơ quan tư pháp ở Hong Kong", Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam nhấn mạnh khi phát biểu tại phiên họp Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) Trung Quốc hôm 22/5.

Theo bà Lam, ý định của Bắc Kinh khi đưa ra luật này là để đối phó với các hoạt động bất hợp pháp mà Trung Quốc tin rằng sẽ gây hại nền an ninh quốc gia.

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. (Ảnh: Reuters)

Bà khẳng định Hong Kong sẽ hợp tác hoàn toàn với Bắc Kinh về luật an ninh quốc gia với thành phố này sau khi các nhà lập pháp đưa ra bản đề xuất dự thảo tại phiên họp Quốc hội hôm 22/5.

"Chính quyền Hong Kong lưu ý rằng, quyết định này chỉ nhắm vào các hành động ly khai, lật đổ quyền lực nhà nước, tổ chức và thực hiện các hoạt động khủng bố cũng như các hoạt động can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hong Hong bởi các thế lực bên ngoài. Đây chính xác là các vấn đề mà các lĩnh vực chính trị và kinh doanh ở Hong Kong cũng như công chúng lo lắng trong năm qua", bà này nói.

Nữ chính trị gia khẳng định, chính quyền thành phố đang phải đối mặt với tình hình ngày càng nghiêm trọng liên quan tới an ninh quốc gia, đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà Hong Kong gặp phải trong việc hoàn thiện luật pháp của chính họ để bảo vệ an ninh quốc gia.

"Chính phủ Hong Kong ủng hộ việc Quốc hội cân nhắc về quyết định thành lập và cải thiện hệ thống pháp luật cấp quốc gia và các cơ chế thực thi để đặc khu thực hiện trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia", bà nói.

Truyền thông hôm 21/5 đồng loạt loan tin về việc chính phủ Trung Quốc chuẩn bị thông qua luật an ninh mới đối với Hong Kong, sau hàng loạt các cuộc biểu tình tại thành phố này hồi năm 2019.

Một nguồn tin từ Trung Quốc đại lục am hiểu các vấn đề Hong Kong cho biết, chính phủ trung ương đã kết luận rằng Hội đồng Lập pháp của Hong Kong không thể thông qua luật an ninh riêng trong bối cảnh chính trị hiện nay của thành phố, do đó Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC), tức quốc hội Trung Quốc, sẽ đảm nhận trách nhiệm này.

Liên quan tới thông tin này, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ "phản ứng mạnh mẽ" với Trung Quốc nếu Bắc Kinh thúc đẩy kế hoạch áp đặt đạo luật mới về an ninh Hong Kong.

Trong khi đó, nghị sỹ lưỡng đảng Mỹ đề xuất dự luật trừng phạt các quan chức và thực thể của Trung Quốc tham gia thực thi luật an ninh quốc gia mới ở Hong Kong.