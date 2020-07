Lãnh đạo Hong Kong: Luật an ninh mới là bước ngoặt từ hỗn loạn sang quản lý tốt

"Luật an ninh quốc gia được coi là bước phát triển quan trọng nhất trong quan hệ giữa chính quyền trung ương và Hong Kong kể từ khi được trao trả", Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam cho biết tại Lễ kỷ niệm 23 năm ngày Anh trao trả Hong Kong lại cho Trung Quốc hôm 1/7.

"Luật an ninh quốc gia là bước ngoặt để Hong Kong chuyển từ hỗn loạn sang quản lý tốt", bà Lam nói thêm.

Cũng trong bài phát biểu, nữ chính trị gia này nhấn mạnh luật mới "sẽ không làm suy yếu sự độc lập tư pháp, mức độ tự trị cao của Hong Kong và sẽ không ảnh hưởng tới các quyền tự do và quyền của người dân Hong Kong".

Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam. (Ảnh: EPA-EFE)

Bà Lam gọi những chỉ trích của các chính phủ nước ngoài về luật an ninh quốc gia mới là "các cuộc tấn công tàn độc và xấu xa", đồng thời cảm ơn chính quyền trung ương vẫn tiếp tục đặt niềm tin vào mình sau các cuộc biểu tình bạo lực ở Hong Kong.

Tuyên bố này được lãnh đạo Hong Kong đưa ra một ngày sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia cho Hong Kong.

Đạo luật An ninh Hong Kong gồm 6 chương, 66 điều, quy định về trách nhiệm của những tổ chức làm nhiệm vụ duy trì an ninh quốc gia tại Hong Kong. Đồng thời xác định 4 tội danh xâm phạm an ninh quốc gia, hoạt động ly khai, lật đổ nhà nước, hoạt động khủng bố và thông đồng với lực lượng nước ngoài. Mức án tối đa cho các tội danh là tù chung thân.

Cũng theo luật mới, Trung Quốc sẽ có thẩm quyền đối với các vụ án "nghiêm trọng" và lần đầu tiên các cơ quan an ninh quốc gia có thể hoạt động công khai trong thành phố mà không bị ràng buộc bởi luật pháp địa phương khi họ thực hiện nhiệm vụ.

Nhiều quốc gia phương Tây chỉ trích, gọi động thái mới đây là cuộc tấn công chưa từng có vào quyền tự do và tự trị của trung tâm tài chính này.

Trong tuyên bố gửi tới Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, 27 quốc gia, bao gồm Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản kêu gọi Bắc Kinh xem xét lại việc áp dụng luật an ninh quốc gia cho Hong Kong nhằm ngăn chặn sự xói mòn thêm nữa các quyền và sự tự do của thành phố này.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30/6 gọi thời điểm Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mới với Hong Kong là "ngày buồn", đồng thời cảnh báo sẽ có các biện pháp đối phó mới.

"Hôm nay đánh dấu một ngày buồn cho Hong Kong và cho những người yêu tự do trên khắp Trung Quốc. Theo chỉ thị của Tổng thống Trump, chúng tôi sẽ loại bỏ các miễn trừ chính sách vốn giúp Hong Kong được đối xử khác biệt và đặc biệt", ông Pompeo nói.

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh Washington sẽ "không đứng yên" nhìn Trung Quốc áp dụng các điều luật ảnh hưởng nghiêm trọng đến Hong Kong.