Hành khách trên 3 chuyến bay 'hoảng loạn' vì người phụ nữ ngồi cùng nhiễm Covid-19

Ngày 4/3, Hãng hàng không Air New Zealand xác nhận 1 hành khách trên chuyến bay từ Singapore đến Auckland có kết quả dương tính với Covid-19.

Người phụ nữ trên trước đó đã đi du lịch tại miền Bắc Italy, nơi được xem là "ổ dịch" của châu Âu đang lây lan cho hàng nghìn người. Theo Air New Zealand, nữ hành khách trên đã có mặt trên chuyến bay NZ283, xuất phát từ Singapore tới Auckland hôm 25/2.

Một chiếc máy bay của Air New Zealand. (Ảnh: Airwaysmag)

Ngày 2/3, cô này tiếp tục bay từ Auckland đến Palmerston North trên chuyến bay NZ5103. Cùng ngày, người phụ nữ trở về Auckland trên chuyến bay NZ8114.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với Bộ Y tế và Chính phủ New Zealand để xác định và chủ động liên lạc với các hành khách trên chuyến bay từ Singapore và 2 chuyến bay trong nội địa New Zealand", đại diện Air New Zealand cho biết.

Theo tờ New Zealand Herald, người phụ nữ nhiễm covid-19 trên đang tự cách ly tại nhà. Các hành khách ngồi cùng các chuyến bay với người phụ nữ trên đang hết sức lo lắng.

Một phụ nữ nói rằng, bà ngoại cô vì từng ngồi chung chuyến bay với người phụ nữ trên, lo lắng về khả năng bị nhiễm bệnh Covid-19 và thậm chí còn lây nhiễm virus cho bạn bè.

"Bà tôi đang rất sợ hãi. Bà tôi từng đi tập thể dục với nhiều người khác. Bà sợ sẽ lây bệnh cho những người xunh quanh", người phụ nữ này cho hay.

Trường hợp vừa được xác nhận là ca nhiễm Covid-19 thứ 2 tại New Zealand.

Một du khách có mặt ở sân bay Palmerston North với nữ du khách nhiễm Covid-19, đã chỉ trích việc sân bay này thiếu các biện pháp vệ sinh cần thiết.

"Tôi cho rằng, nước rửa tay khô phải có mặt ở khắp nơi. Nhưng không có gì giống như vậy ở sân bay. Không có xà phòng trong nhà vệ sinh nữ và nhà vệ sinh cho người khuyết tật. Rõ ràng các biện pháp phòng cịch không có trong danh sách ưu tiên của họ", người này quả quyết.

