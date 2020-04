Hạ viện Mỹ điều tra quyết định ngừng tài trợ cho WHO của Tổng thống Trump

Trong lá thư gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Eliot Engel khẳng định WHO không phải là một tổ chức hoàn hảo và ông ủng hộ việc cải cách.

"Nhưng chắc chắn việc cắt nguồn tài trợ cho WHO trong khi thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 không phải là một câu trả lời", ông Engel nhấn mạnh trong thư.

Cũng trong lá thư, ông Engel yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ cung cấp 11 bộ tài liệu hoặc thông tin khác liên quan tới quyết định ngừng cấp ngân sách trước 17h ngày 4/5.

Nếu Bộ Ngoại giao Mỹ không hợp tác, ông Engel cho biết, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện sẽ xem xét tất cả các biện pháp theo ý mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Một phát ngôn viên của Ủy ban này từ chối cung cấp chi tiết cụ thể về các biện pháp mà vị chủ tịch đề cập. Trong cương vị Chủ tịch, ông Engel có thẩm quyền ban hành trát đòi hầu tòa với các cơ quan liên bang.

Các tài liệu được yêu cầu bao gồm một danh sách các cuộc họp liên ngành từ 1/12 đến ngày 14/4 thảo luận về vấn đề tài trợ cho WHO, danh sách các cơ quan pháp lý liên quan tới việc đình chỉ các quỹ cho WHO và tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của chính quyền về WHO.

Bộ Ngoại giao Mỹ không bình luận về vấn đề này.

Hôm 14/4, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ ngừng tài trợ cho WHO vì cách tổ chức này xử lý đại dịch COVID-19 cũng như sự thiên vị của cơ quan thuộc Liên hợp quốc với Trung Quốc. Ông cũng cảnh báo sẽ điều tra WHO.

Các quan chức của WHO phủ nhận cáo buộc của ông Trump, nhấn mạnh họ minh bạch và công khai.

Quyết định cắt tài trợ cho WHO của Tổng thống Trump vấp phải chỉ trích từ nhiều đồng minh của Mỹ ở nước ngoài, các chuyên gia y tế trong nước và nhiều thành viên của đảng Dân chủ.

Một số nghị sỹ đảng này cáo buộc Tổng thống Trump lợi dụng WHO và Trung Quốc để đánh lạc hướng dư luận về phản ứng chậm chạp của ông trước đại dịch cướp đi sinh mạng của hơn 55.000 người Mỹ và tàn phá nền kinh tế quốc gia này.

Trong khi đó, các thành viên đảng Cộng hòa đứng về phía ông Trump, ca ngợi cách ông xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay, đồng thời kêu gọi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus từ chức.