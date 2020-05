Fox News: Mỹ sẽ tài trợ lại cho WHO đúng bằng khoản đóng góp của Trung Quốc

Fox News hôm 15/5 đưa tin, theo dự thảo bức thư dài 5 trang gửi Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mà hãng tin này tiếp cận được, chính quyền Trump đồng ý tài trợ cho WHO bằng với mức đóng góp của Trung Quốc.

Theo Fox News, Tổng thống Trump được cho là đã đồng ý ký vào bức thư này, tuy nhiên chưa rõ ai thuyết phục để nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra quyết định trên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Fox News)

Một quan chức chính quyền xác nhận với Fox News rằng ông Trump đã đồng ý với kế hoạch được nêu trong dự thảo.

"Bất chấp những thiếu sót của WHO, tôi tin rằng WHO vẫn có tiềm năng to lớn và muốn thấy WHO tiếp tục hoạt động với tiềm năng này, đặc biệt là trong cuộc khủng hoảng toàn cầu hiện nay", bức thư viết. Fox News cho rằng "giọng điệu" này khá giống với ông Trump.

"Đó là lý do tại sao tôi quyết định để Mỹ tiếp tục hợp tác và làm việc với WHO", bức thư cho biết thêm, nhấn mạnh Trung Quốc đang có một khoản nợ lớn với toàn thế giới và cần bắt đầu trả khoản nợ đó bằng việc đóng góp một cách công bằng cho WHO.

Mỹ trước đó tài trợ khoảng 400 triệu USD/năm cho WHO. Nếu theo đúng nội dung bức thư, khoản tài trợ mới chỉ bằng 1/10 con số này.

"Nếu Trung Quốc tăng tài trợ cho WHO, chúng tôi đưa ra các điều chỉnh phù hợp với những mức tăng đó", bức thư nói thêm.

Tài liệu dài 5 trang này kêu gọi WHO cải tổ, đưa ra một cơ chế đánh giá toàn cầu để báo cáo công khai về sự tuân thủ của các quốc gia thành viên với Quy định y tế quốc tế cũng như đảm bảo đưa ra các tuyên bố kịp thời, hiệu quả về tình trạng khẩn cấp y tế công cộng.

Bức thư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tách biệt WHO và Tổng giám đốc của tổ chức này với các áp lực chính trị liên quan về các quyết định về y tế công cộng, đồng thời kêu gọi đánh giá độc lập về nguồn gốc virus SAR-CoV-2 và phản ứng với COVID-19 của WHO.

Hôm 14/5, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ tạm dừng tài trợ WHO trong khi Nhà Trắng tiếp tục đánh giá tình hình.

Nói về quyết định của mình, ông Trump khẳng định WHO đã "thất bại trong chính nhiệm vụ cơ bản của mình và cần phải chịu trách nhiệm".