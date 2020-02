Điều tra cuộc họp ở Singapore nghi làm lây lan virus corona cho nhiều nước

Malaysia và Hàn Quốc ngày 5/2 xác nhận 3 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới liên quan đến cuộc họp có sự tham gia của hơn 100 nhân viên quốc tế hồi giữa tháng 1 tại Singapore của một công ty đa quốc gia. 4 trường hợp khác từng tham gia cuộc họp này cũng đang có triệu chứng.

Chị gái của công dân Malaysia tham dự cuộc họp đã bị nhiễm bệnh, trong khi Singapore cho biết các triệu chứng nhiễm virus đã xuất hiện ở 4 nhân viên địa phương của công ty.

Các nhà chức trách chưa tiết lộ tên của công ty này, tuy nhiên Hàn Quốc cho biết đây là một công ty bán hàng quốc tế.

Cơ quan y tế Malaysia cho hay nhiều người Trung Quốc, trong đó có một người đến từ Vũ Hán, nơi dịch viêm phổi khởi phát hồi tháng 12/2019, tham dự cuộc họp này.

Khách sạn Grand Hyatt, địa điểm tổ chức cuộc họp nghi làm lây lan virus corona cho nhiều nước. (Ảnh: Reuters)

“WHO đang phối hợp với các Bộ Y tế liên quan. Khi các quốc gia tăng cường kiểm soát dịch bệnh, các trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng có thể được phát hiện trong thời gian tới” - phát ngôn viên WHO Olivia Lawe-Davies cho biết.

Singapore đã báo cáo 28 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có một số trường hợp liên quan đến lây truyền từ người sang người.

Các trường hợp nhiễm bệnh liên quan đến cuộc họp kinh doanh ở Singapore cho thấy thêm bằng chứng về việc virus lây lan qua tiếp xúc giữa người với người bên ngoài Trung Quốc, điều mà WHO cho biết có thể báo hiệu sự bùng phát lớn hơn nhiều.

Trung Quốc ngày 6/2 báo cáo sự gia tăng số người chết do virus tính theo ngày lớn nhất, tăng thêm 73 trường hợp, lên 563. Trong số đó chỉ có 2 trường hợp qua đời được báo cáo bên ngoài Trung Quốc đại lục.

Cơ quan y tế Malaysia lần đầu tiên tiết lộ sự liên quan của cuộc họp kinh doanh tại Singapore khi họ xác nhận trường hợp của một công dân Malaysia 41 tuổi, người đã tham dự cuộc họp cùng các đồng nghiệp từ Trung Quốc.

Hàn Quốc sau đó cũng xác nhận 2 trường hợp người nước này nhiễm nCoV từng tham gia cuộc họp. Theo truyền thông Hàn Quốc, những người tham gia cuộc họp cùng ăn một bữa buffet.

Trong số 15 người Singapore tham dự cuộc họp, 4 người đã được chuyển đến Trung tâm Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia - Bộ Y tế Singapore cho biết. Tất cả người nước ngoài đến dự cuộc họp đều đã rời Singapore - Bộ này cho biết thêm.

Người phát ngôn khách sạn Grand Hyatt Gerald Kheng, địa điểm tổ chức cuộc họp, cho biết khách sạn đã vệ sinh kỹ càng sau khi được Bộ Y tế Singapore thông báo về sự việc hôm 4/2. Khách sạn cũng không biết khách nghỉ hay nhân viên có nhiễm nCoV hay không.

Trong một tuyên bố hôm 6/2, tổng giám đốc của khách sạn, ông Willi Martin, cho biết khách sạn đã hợp tác với một cơ quan bên ngoài do chính phủ chỉ định để thực hiện “công tác vệ sinh triệt để” và làm sạch kỹ càng “các phòng có khả năng bị ảnh hưởng”.

“Bộ Y tế Singapore cùng các cơ quan hữu quan vẫn đang điều tra các trường hợp, nhưng chưa cung cấp chi tiết về cách thức, địa điểm hay khoảng thời gian những cá nhân này bị nhiễm virus” - ông nói.

Singapore cho biết không có bằng chứng nCoV đang lan rộng trong cộng đồng, song nước này đã thông báo nhiều biện pháp phòng ngừa hôm 4/2, trong đó có tạm dừng các hoạt động tụ tập đông người.

Video: Cuộc sống ở Vũ Hán sau 2 tuần bị phong tỏa.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Một số công ty ở Singapore đã tạm dừng các sự kiện kinh doanh và truyền thông, trong đó có một hội chợ du lịch lớn. Triển lãm máy bay Singapore vẫn sẽ được tổ chức vào tuần tới, nhưng với quy mô nhỏ hơn.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.