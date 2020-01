Diện tích cháy rừng Australia lớn gấp đôi nước Bỉ

Quy mô cuộc khủng hoảng cháy rừng kéo dài hàng tháng chưa từng có của Australia gây sốc không chỉ người dân địa phương mà cả thế giới. Hơn 60.000 km2 bị cháy trên cả nước - một khu vực rộng gấp đôi kích thước của Bỉ.

Nó lớn hơn nhiều những đám cháy khác như 25.000 km2 rừng bị cháy vào tháng 8 ở Amazon hay gần 8.000 km2 rừng bị cháy ở California vào năm 2018.

Trực thăng trong một đám cháy phía Tây Bắc Sydney.

23 người chết, hơn 1.500 ngôi nhà bị hư hại. Những trường hợp thiệt mạng mới nhất là ở đảo Kangaroo - một thiên đường du lịch phía Tây Nam thành phố Adelaide, khi hai người mắc kẹt trong một chiếc ô tô cháy hôm 3/1.

Theo nghiên cứu của Đại học Sydney, 480 triệu động vật hoang dã chết do cháy rừng chỉ riêng ở New South Wales. Các chuyên gia lo ngại con số thực tế có thể cao hơn nhiều so với ước tính.

Gió mạnh và nhiệt độ cao tiếp tục làm bùng phát hàng trăm đám cháy và gây hỗn loạn.

Cháy rừng cũng phá hủy hai trạm biến áp và đường dây truyền tải, chính quyền ở New South Wales cảnh báo rằng khu vực có gần tám triệu người và thành phố lớn nhất quốc gia - Sydney có thể bị mất điện.

Các kỷ lục về nhiệt độ bị phá vỡ, tình trạng khẩn cấp được tuyên bố trên phần lớn phía Đông Nam đông dân và hơn 100.000 người được yêu cầu rời khỏi nhà ở ba tiểu bang. Hàng nghìn người di tản làm tắc nghẽn đường cao tốc nối các thị trấn ven biển với Sydney hoặc các thị trấn lớn hơn.