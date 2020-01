Dịch cúm corona biến Macau thành 'thị trấn ma'

Chính quyền Macau hôm 28/1 cho biết sẽ hạn chế các du khách cá nhân tới đặc khu này từ Trung Quốc đại lục. Quyết định này được đưa ra vài ngày sau khi Macau ngừng tiếp nhận các tour du lịch trọn gói.

Từ hôm 24/1, lượng du khách đến Macau giảm sâu tới 69%.

Các biện pháp mạnh tay cho thấy nỗ lực của Macau trong việc ngăn ngừa sự lây lan của dịch viêm phổi cấp đã cướp đi sinh mạng của 132 người Trung Quốc tại đại luc.

Macau cho tới nay ghi nhận 7 trường hợp nhiễm virus.

Macau vắng bóng du khách dù đang là mùa cao điểm. (Ảnh: Reuters)

Với việc virus corona bùng phát trùng với dịp Tết Nguyên đán, các nhà phân tích dự báo doanh thu từ các sòng bạc của Macau có thể sẽ sụt giảm tới 30%.

Cổ phiếu của các sòng bạc tại đặc khu này cũng đang giảm sâu với MGM China Holdings Ltd giảm 6%, Sands China Ltd giảm 5,7%, Wynn Macau Ltd giảm 4,8% và Galaxy Entertainment Group Ltd giảm 4,7%.

Macau là khu vực duy nhất của Trung Quốc đại lục coi đánh bạc là hợp pháp và hơn 90% du khách đến Macau là từ Trung Quốc đại lục.

Tuy nhiên, nhiều ngày qua, hàng chục chuyến bay và các chuyến phà qua lại giữa 2 bên tạm ngừng phục vụ. Chính quyền Macau cũng kéo dài kỳ nghỉ Tết năm nay tới cuối tuần này để giữ cho các ngân hàng và doanh nghiệp đóng cửa.

Hôm 29/1, Di tích nhà thờ St Paul, một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất Macau không đón tiếp bất cứ du khách nào trong khi các khu mua sắm và ăn uống nổi tiếng không một bóng người qua lại. Người dân địa phương chọn ăn Tết tại nhà thay vì ra ngoài.

Các sòng bài ở Macau vẫn mở cửa, nhưng nhiều nhà hàng lại đóng cửa. Trưởng đặc khu Macau Ho Iat Seng cho biết các sòng bài có thể sẽ phải ngưng hoạt động nếu dịch viêm phổi cấp tiếp tục lây lan.

Virus corona hay còn gọi là 2019-nCoV bắt đầu phát tán từ thành phố Vũ Hán, trung tâm giao thông chính và thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc với 11 triệu người.

Chính quyền Macau trước đó yêu cầu tất cả các du khách từ Hồ Bắc rời khỏi đặc khu này. Tuy nhiên, vẫn còn 270 du khách đang lưu lại.