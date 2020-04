Hơn 14.600 người Mỹ chết do COVID-19

Số ca nhiễm COVID-19 trong ngày tại Mỹ tăng 25.965 trường hợp, con số thấp nhất sau 2 ngày tăng mạnh (30.000 trường hợp). Tổng số ca nhiễm tại Mỹ là 426.300, chiếm gần một phần ba số ca nhiễm trên toàn thế giới.

Mỹ cũng ghi nhận 1.781 trường hợp thiệt mạng do COVID-19 trong ngày 8/4, nâng tổng số người chết lên 14.622. New York tiếp tục là tâm dịch với 150.697 ca nhiễm và 6.268 người chết.

Xác bệnh nhân chết vì COVID-19 được đưa tới khu bảo quản lạnh.

Trung bình ở New York, cứ 100.000 người lại có 775 người được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 và 32 người thiệt mạng. Số ca nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới đã vượt mốc 1,5 triệu người, với 5 quốc gia có trên 100.000 trường hợp là Mỹ, Tây Ban Nha, Italy, Đức và Pháp.

Mỹ tính kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa

Bộ Y tế Mỹ đang lên kế hoạch để đưa người dân trở lại cuộc sống bình thường nếu lệnh phong tỏa và các phương án ngăn chặn SARS-CoV-2 phát huy tác dụng trong tháng này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump kêu gọi 30 ngày phong tỏa đất nước và thực hiện giãn cách xã hội (mỗi người giữ khoảng cách 2m với người đối diện). Các trường học, doanh nghiệp đóng cửa đến ít nhất hết tháng 4. Ở một số bang, lệnh phong tỏa có thể kéo dài hết tháng 5 hoặc tháng 6 nếu tình hình vẫn bất ổn.

Nhiều bang của Mỹ có thể phong tỏa đến hết tháng 6.

Theo Giám đốc Viện bệnh dị ứng và truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci, giới chức Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện bước tiến đẩy lùi dịch bệnh và đã có dấu hiệu cho thấy cách làm của Mỹ phát huy hiệu quả.

"Nếu chúng ta thành công, kế hoạch đưa cuộc sống trở lại bình thường sẽ được tính đến. Điều đó không có nghĩa chúng ta thực hiện bây giờ. Chúng ta cần có sự chuẩn bị", ông Fauci chia sẻ.

Bồ Đào Nha cắt điện, nước và giải phóng tù nhân do dịch COVID-19

Nghị viện Bồ Đào Nha vừa ra quyết định tạm cắt điện, nước và khí gas, đồng thời ân xá cho một số tù nhân để phục vụ cuộc chiến chống dịch COVID-19, theo Reuters. Các tù nhân có vấn đề về sức khỏe hoặc có thời hạn thi hành án dưới 2 năm sẽ được ân xá nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trong trại giam.

Bồ Đào Nha thực hiện phong tỏa toàn quốc từ ngày 18/3 và mở rộng thời hạn đến ít nhất ngày 17/4. Số người thất nghiệp tăng lên 28.000, chủ yếu là những người hoạt động trong lĩnh vực định hướng xuất khẩu và du lịch do nhu cầu giảm mạnh.

Bồ Đào Nha ghi nhận 13.141 ca nhiễm COVID-19 và 380 người chết, con số không lớn nếu so với Tây Ban Nha và Italy.

Video: Chuyên gia Mỹ đánh giá về COVID-19

Số ca nhiễm ở Italy, Pháp tăng chậm

Nỗ lực giãn cách xã hội và phong tỏa toàn quốc của Italy và Pháp đang cho thấy hiệu quả. Số ca nhiễm tại Italy trong ngày 8/4 là 3.836 trường hợp, tăng so với 2 ngày trước nhưng nhìn chung vẫn có xu hướng giảm so với giai đoạn cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Số người chết là 542, giảm 62 người so với hôm qua (7/4).

Hơn 1,5 triệu người trên thế giới mắc COVID-19.

Số ca nhiễm tại Pháp cũng tăng chậm, thêm 3.881 trường hợp, ít hơn 7.000 trường hợp so với hôm qua. Số người chết cũng giảm đáng kể với 541 trường hợp thiệt mạng trong ngày.

Tây Ban Nha vẫn là nước châu Âu có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất với 148.220 trường hợp.