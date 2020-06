Đại dịch COVID-19 ngày 4/6: Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 1,9 triệu

Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 1,9 triệu

Số ca nhiễm mới ở Mỹ trong ngày tăng thêm 20.321, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 1.901.526. Với tốc độ tăng như hiện nay, số ca nhiễm COVID-19 tại Mỹ có thể chạm mốc 2 triệu vào đầu tuần tới. Hiện số người chết do COVID-19 tại Mỹ tăng lên 109.140.

Số ca nhiễm COVID-19 toàn cầu cũng vượt mốc 6,5 triệu trường hợp trong ngày, với 386.779 trường hợp thiệt mạng. Tại Brazil, số ca nhiễm COVID-19 mới tăng rất mạnh, thêm 27.312 trường hợp nhiễm trong ngày, nâng tổng số ca nhiễm lên 582.980 trường hợp (32.547 người chết).

Số ca nhiễm và thiệt mạng do COVID-19 ở Brazil tăng nhanh.

Brazil đang là nước có số ca nhiễm mới tăng nhanh nhất và là ổ dịch số 1 Nam Mỹ.

Ở châu Âu, Nga ghi nhận hơn 8.000 ca nhiễm mới. Con số tương tự ở các nước Tây Âu như Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức đều ở mức ba chữ số. Đặc biệt, Tây Ban Nha chỉ có 1 người chết do COVID-19 trong ngày, thấp nhất từ khi đại dịch đạt đỉnh.

Với 9.633 ca nhiễm mới, Ấn Độ đang là quốc gia châu Á chịu thiệt hại nặng nề nhất về người do COVID-19 và có tốc độ tăng nhanh nhất, vượt qua Iran, Singapore.

Ở Đông Nam Á, Singapore có số ca nhiễm nhiều nhất với thêm 569 trường hợp trong ngày, nâng tổng số người mắc COVID-19 lên 36.405 trường hợp.

Châu Âu có số ca nhiễm thấp nhất sau hơn 2 tháng

Theo thống kê được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay 4/6, số ca nhiễm tại châu Âu đang giảm mạnh. Hôm qua (3/6), tổng số trường hợp mắc SARS-CoV-2 mới tại các nước như Pháp, Italy, Đức, Tây Ban Nha,... đều giảm. Chỉ có Anh và Nga là số người nhiễm COVID-19 vẫn ở mức 4 chữ số.

Theo Tổng giám đốc Tedros Adhanom, tâm dịch COVID-19 đang được chuyển về Trung và Nam Mỹ khi nhiều quốc gia, điển hình là Brazil, có số ca nhiễm mới tăng rất nhanh.

Ông Tedro đánh giá số ca nhiễm mới ở châu Âu giảm.

"Hơn 100.000 trường hợp nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận mỗi ngày trong 5 ngày qua. Châu Mỹ là nơi có nhiều ca nhiễm nhất, nhiều hơn phần còn lại của thế giới cộng lại", ông Tedro khẳng định.

Trong 20 nước có nhiều ca nhiễm COVID-19 nhất, Trung và Nam Mỹ đóng góp 3 đại diện là Brazil, Peru và Mexico. Số ca nhiễm mới trong ngày của Brazil nhiều hơn tổng ca nhiễm mới ở hầu hết các nước châu Âu.

New York giảm nhiệt

Với 49 người chết trong ngày 3/6, bang New York ghi nhận số trường hợp thiệt mạng do COVID-19 thấp nhất trong nhiều ngày qua, theo ghi nhận của CNN.

Tuy nhiên, số liệu do CNN đưa ra mâu thuẫn với số liệu của Worldometers khi trang thống kê này ghi nhận số người chết trong ngày ở New York là 86 người, nâng tổng trường hợp thiệt mạng do COVID-19 lên 30.164 trường hợp.

Video: Số người chết ở Mỹ vượt mốc 100.000

Mỹ hiện chỉ còn 4 bang có số ca nhiễm COVID-19 trong ngày nhiều hơn 1.000 là California, Texas, Florida và Bắc Carolina.

Số người chết giảm, nhưng Thống đốc Andrew Coumo khẳng định cuộc chiến chưa kết thúc. Virus corona chủng mới vẫn tồn tại trong xã hội, tồn tại trong cơ thể nhiều người và tất cả vẫn phải tiếp tục chiến đấu.