Đại dịch Covid-19 ngày 31/3: Hơn 1.200 người chết, New York khẩn cầu cứu trợ

New York khẩn cầu cứu trợ

Mỹ ghi nhận hơn 159.000 ca mắc Covid-19 tính đến 30/3, số ca bệnh nhiều nhất thế giới. Trong đó số người chết là hơn 2.500.

New York phải ban bố tình trạng thảm hoạ do Covid-19.

Thống đốc New York kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp khi số người chết trong bang tăng nhanh chóng. "Xin hãy đến giúp chúng tôi ở New York ngay bây giờ. Chúng tôi cần cứu trợ", ông Andrew Cuomo cho biết. Hơn 1.200 người đã chết ở bang New York vì Covid-19, phần lớn tập trung ở thành phố New York.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gia hạn các khuyến cáo liên bang về giãn cách xã hội cho đến ngày 30/4 sau khi một quan chức y tế hàng đầu cảnh báo từ 100.000 đến 200.000 người có thể chết vì virus corona ở nước này.

Video: Mỹ điều tàu bệnh viện chống Covid-19

Italy sắp đến đỉnh dịch?

Tổng số ca mắc mới Covid-19 ở Italy được báo cáo trong 24 giờ qua là 4.050, số ca thấp nhất kể từ ngày 17/3. Trong khi đó số người chết tăng thêm 812. Hiện Italy xác nhận hơn 100.000 người mắc bệnh, trong đó 11.591 người thiệt mạng.

Italy là nước ghi nhận số người chết vì dịch bệnh nhiều nhất thế giới. Nước này đã qua khoảng 3 tuần trong lệnh phong tỏa.

Thứ trưởng Y tế Italy Pierpaolo Sileri hôm 30/3 cho rằng, nước này có thể đạt đỉnh dịch trong vòng 7-10 ngày tới, và kêu gọi người dân tiếp tục tuân thủ các phương pháp hạn chế. Tuy nhiên WHO cảnh báo thời hạn đỉnh dịch ở Italy còn quá sớm để ấn định.

Hàng nghìn ca nhiễm mới khắp châu Âu

Số ca mắc Covid-19 báo cáo hàng ngày tại một số nước châu Âu. (Nguồn: Euro News)

Tây Ban Nha đã vượt qua Trung Quốc khi ghi nhận hơn 85.000 ca mắc Covid-19 tính đến 30/3. Đây là quốc gia bị thiệt hại nặng thứ hai ở châu Âu sau Italy.

Trong khi đó, Pháp báo cáo số người chết trong một ngày vì bệnh cao nhất hôm 30/3 là 418, tổng cộng 3.000 người chết kể từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát. Số ca mắc bệnh tại Pháp là hơn 44.000.