Đại dịch COVID-19 ngày 26/5: Mỹ sắp chạm mốc đau thương 100.000 người chết

Mỹ có 1,7 triệu ca nhiễm, 99.805 người chết

Theo thống kê của Worldometer, Mỹ vượt mốc 1,7 triệu ca nhiễm và dự kiến sẽ chạm cột mốc đau thương 100.000 người chết do COVID-19 vào hôm nay (26/5). Số trường hợp thiệt mạng do COVID-19 tại Mỹ trong ngày đã giảm một nửa so với ngày 24/5 (hơn 500 trường hợp). Số ca nhiễm mới vẫn ở mức tương đối cao, xấp xỉ 20.000 trường hợp.

Trong khi đó, Nga vẫn đang là ổ dịch lớn thứ 2 tại châu Âu với thêm 8.946 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc SARS-CoV-2 lên 353.427 trường hợp. Tỷ lệ thiệt mạng do COVID-19 ở nước này vẫn ở mức trên dưới 1%, thấp hơn nhiều so với Anh, Italy, Pháp, Tây Ban Nha dù số ca nhiễm vượt trội.

Ngày 26/5 tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm ở Italy, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ chỉ dừng ở mức ba chữ số, còn số người thiệt mạng là hai chữ số.

Brazil tiếp tục là vùng dịch lớn thứ hai thế giới với 11.280 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 374.898 trường hợp. Hiện thế giới có 6 nước có nhiều hơn 20.000 người chết do COVID-19, gồm Mỹ, Brazil, Tây Ban Nha, Anh, Italy và Pháp.

Nga bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế du lịch nội địa từ 1/6

Ngày 25/5, phát biểu tại cuộc họp về triển vọng khôi phục lĩnh vực du lịch, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko thông báo, chính phủ nước này sẽ bắt đầu dỡ bỏ theo từng giai đoạn các hạn chế cho du lịch nội địa từ 1/6.

Trong điều kiện dịch COVID-19 còn phức tạp, người Nga được khuyến nghị tạm thời không đi du lịch nước ngoài, mà nên nghỉ ở trong nước.

Đối với người Nga, chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là bắt đầu mùa hè. Trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp không chỉ ở Nga, mà nhiều nước trên thế giới, phát biểu tại cuộc họp về triển vọng khôi phục lĩnh vực du lịch, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã kêu gọi người dân tạm thời không đi du lịch nước ngoài.

Theo Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, nhiệm vụ ưu tiên là khởi động an toàn và có kiểm soát ngành du lịch nội địa vào nửa đầu mùa hè. Từ ngày 1/6, chính phủ nước này sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế một cách hệ thống và cẩn thận. Giai đoạn đầu tiên sẽ mở lại các khu nghỉ dưỡng có giấy phép y tế.

Nga hiện có 353.427 ca nhiễm với 3.633 người chết, tỷ lệ thiệt mạng do COVID-19 thấp dù là vùng dịch lớn nhất châu Âu.

Brazil bước vào tuần lễ đen tối

Brazil bước vào tuần lễ đen tối mới khi số ca nhiễm và số người chết gia tăng không ngừng. Brazil cũng vượt Nga để trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 cao thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Jair Bolsonaro đang vấp phải sự chỉ trích vì phản ứng không kịp thời với dịch bệnh. Trong đêm Bolsonaro và đội an ninh rời khỏi dinh Tổng thống, người dân tập trung la hét, chỉ trích ông kịch liệt.

Khi số ca COVID-19 và số người chết do đại dịch của Brazil tăng vọt, Bolsonaro đã gọi virus corona chủng mới là "bệnh cúm nhẹ" và thường xuyên xem thường rủi ro. Hai Bộ trưởng Y tế đã rời bỏ nội các của ông trong vài tuần qua, một người bị sa thải và người còn lại từ chức, sau những bất đồng về cách xử lý đại dịch.

Tổng thống Bolsonaro đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tác động kinh tế, tài chính của virus, cảnh báo những tác động này sẽ tồi tệ hơn chính virus. Ông đã thẳng thắn chống lại các biện pháp phòng ngừa, như phong tỏa và kiểm dịch do các thống đốc và thị trưởng của một số nơi bị ảnh hưởng nhất ở Brazil áp đặt.

Brazil hiện có 11.280 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 374.898 trường hợp. Số người chết do COVID-19 tại quốc gia này là 23.473 trường hợp, tăng 757 trường hợp so với hôm qua (25/5).