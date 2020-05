Bộ trưởng Y tế Mỹ chỉ trích WHO

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ Alex Azar chỉ trích Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thất bại trong việc ngăn chặn sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

"Chúng ta phải thành thật về lý do đầu tiên khiến đại dịch này vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Tổ chức này đã thất bại trong việc thu thập các thông tin mà thế giới cần", ông Azar phát biểu và ám chỉ Trung Quốc che giấu thông tin.

"Trong nỗ lực che giấu dịch bệnh, ít nhất một thành viên đã giả dối về nghĩa vụ của mình".

Quan điểm của ông Alex Azar nằm trong chuỗi chỉ trích liên tiếp gần đây Mỹ dành cho WHO. Tổng thống Donald Trump nói WHO là "con rối của Trung Quốc", "đưa cho chúng tôi những lời khuyên tồi tệ" dù Washington chi cho WHO 450 triệu USD mỗi năm còn Bắc Kinh chỉ trả 38 triệu USD.

Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ Alex Azar.

Ông Azar đưa ra những chỉ trích sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố ủng hộ thực hiện điều tra nguồn gốc đại dịch.

"Trung Quốc ủng hộ đánh giá toàn diện phản ứng toàn cầu đối với COVID-19 sau khi dịch bệnh được kiểm soát trên toàn cầu để rút ra kinh nghiệm, khắc phục thiếu sót. Công việc này cần một thái độ khoa học, chuyên nghiệp, được lãnh đạo bởi WHO. Các nguyên tắc khách quan và công bằng cần được duy trì", ông Tập Cận Bình cho hay.

Ông đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc công khai, minh bạch về dịch và nhanh chóng hành động để chia sẻ thông tin về COVID-19.

Cùng với đó, nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết hỗ trợ 2 tỷ USD trong 2 năm tới giúp đối phó với COVID-19.

"Trung Quốc cũng sẽ biến vaccine COVID-19 mà chúng tôi tự phát triển thành hàng hóa công cộng để giúp đỡ trong nỗ lực kiềm chế đại dịch", ông Tập nói.

Cũng theo ông Tập, Bắc Kinh sẽ hợp tác với Liên Hợp Quốc để thiết lập trung tâm phản ứng nhân đạo toàn cầu ở Trung Quốc và giúp thiết lập cái gọi là "hành lang xanh" để di chuyển hàng hóa thiết yếu nhanh chóng trên toàn thế giới.

SARS-CoV-2 có thể lây qua phân người

Nghiên cứu mới nhất ở Trung Quốc cho thấy SARS-CoV-2 có thể lây qua phân của người bệnh. Từ tháng 2, các nhà khoa học đã phát hiện ra virus tồn tại trong mẫu phân của một bệnh nhân 78 tuổi ở Quảng Đông, từ đó thực hiện các thi nghiệm phân tích khả năng lây nhiễm qua đường này.

Các chuyên gia y tế tin rằng, con đường lây nhiễm chính vẫn là các giọt bắn qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp bề mặt.

Nghiên cứu được thực hiện trên các mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân nam nằm viện từ ngày 17/1, qua đời vào ngày 20/2. Tất cả các mẫu phân đều có chứa yếu tố nhận diện SARS-CoV-2. Kháng nguyên cũng được phát hiện trong tế bào tiêu hóa.

Các nhà khoa học cho biết, kết quả nghiên cứu này là cơ sở để đưa ra cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm qua chất thải của người bệnh. Do đó, bộ phận vệ sinh và khử trùng ở các bệnh viện cần rất cẩn trọng khi xử lý các trường hợp bệnh nặng hoặc có hàm lượng virus trong người cao.