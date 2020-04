COVID-19: Số người chết tại Mỹ vượt Italy, đứng đầu thế giới

Mỹ đã ghi nhận số người chết cao nhất từ trước đến nay trong đại dịch, với khoảng 2.000 người mỗi ngày trong 4 ngày liên tiếp, tổng số tăng lên hơn 20.000 người. Phần lớn các ca chết người tập trung xung quanh thành phố New York.

Trong khi đó, số người mắc bệnh tại Mỹ đã lên đến hơn 500.000 ca.

Một tang lễ tại nghĩa trang Green-Wood, Mỹ trong đại dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Các con số có thể tiếp tục tăng lên khi dịch bệnh phát triển và cơ quan chức năng cố gắng thống kê thêm cả những người chết bên ngoài các cơ sở y tế.

Trước đó, chuyên gia y tế công cộng cảnh báo số người chết tại Mỹ do COVID-19 có thể lên đến 200.000 người, khi các yêu cầu hạn chế đi lại được dỡ bỏ.

Tại New York, bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của COVID-19 tại Mỹ, Thống đốc bang New York và Thị trưởng thành phố New York đang phải nỗ lực cân nhắc các biện pháp chiến đấu với đại dịch. Bang New York đưa ra các biện pháp giãn cách xã hội có phần chậm hơn so với các khu vực khác, và đôi khi, hai vị quan chức đảng Dân chủ không đồng tình với nhau.

Video: Dân Mỹ tấp nập mua sắm trong dịch COVID-19

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông muốn cuộc sống quay trở lại bình thường sớm nhất có thể.

Ông Trump cho biết sẽ đưa ra một hội đồng tư vấn mới, có thể vào thứ Ba (14/4), bao gồm một số thống đốc bang, tập trung vào quá trình mở cửa lại nền kinh tế. Số người Mỹ đệ trình đơn xin trợ cấp thất nghiệp trong 3 tuần qua đã vượt quá 16 triệu.

Chính phủ Mỹ cho biết nền kinh tế nước này đã mất 701.000 việc làm trong tháng 3, con số lớn nhất kể từ cuộc Đại Suy thoái (1929-1933). Điều này cũng chấm dứt chuỗi bùng nổ việc làm dài nhất trong lịch sử nước Mỹ bắt đầu từ cuối năm 2010.