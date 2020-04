COVID-19: Số ca thiệt mạng tại Italy giảm mạnh, gần 20.000 người chết ở Pháp

Số người chết tại Italy giảm mạnh

Theo dữ liệu mới nhất do Cục Bảo vệ Dân sự Italy công bố hôm 19/4, Italy ghi nhận 433 trường hợp thiệt mạng do virus corona chủng mới. Đây là mức thấp nhất kể từ Chủ nhật tuần trước, nâng tổng số người thiệt mạng do dịch bệnh tại nước này lên 23.660.

Italy có 3.047 ca nhiễm virus cororna chủng mới trong 24 giờ qua, đưa số ca nhiễm virus ở nước này lên 178.972. Hiện Italy vẫn là nước đứng thứ 3 thế giới về số ca nhiễm nCoV, sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Italy ghi nhận số người chết do virus corona chủng mới thấp nhất trong một tuần. (Ảnh: AA)

Số ca phục hồi tại Italy tăng lên 47.055 người, trong khi số lượng bệnh nhân phải chăm sóc tích cực đã giảm trong hơn 2 tuần. Điều này giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe đang gặp khó khăn của nước này.

Điểm nóng của sự bùng phát của Italy vẫn là khu vực phía bắc vùng Lombardy, hiện chiếm 12.213 người thiệt mạng, hơn 1/2 tổng số người chết tại Italy.

Chính phủ Italy tiếp tục thảo luận về kế hoạch phục hồi và bảo vệ nền kinh tế. Hiện các cuộc tranh luận đang xảy ra về cách xử lý giai đoạn tiếp theo của đại dịch COVID-19, dự kiến bắt đầu từ ngày 4/5.

Sau các cuộc gặp với các thống đốc khu vực, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cam kết sẽ đưa ra một phác thảo rõ ràng trong vài ngày tới về cách dỡ bỏ phong tỏa trên toàn quốc.

"Các đại diện địa phương đã ủng hộ ý định của chính phủ trong việc áp dụng kế hoạch quốc gia, bao gồm các hướng dẫn đồng nhất cho tất cả các khu vực, sẽ cho phép tiến hành hợp lý vào ngày 4/5, cùng với việc khởi động lại các hoạt động sản xuất", Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết hôm 19/4.

Tuy nhiên, Thủ tướng Conte nhấn mạnh kế hoạch của chính phủ sẽ phải cân bằng các biện pháp y tế công cộng với nhu cầu khởi động lại sản xuất. “Đường cong” về số ca chết và ca nhiễm nhiễm đã được “san phẳng” ở Italy kể từ đỉnh điểm của đợt bùng phát vào tháng 3.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhiều lần cảnh báo, việc nối lại tất cả các hoạt động mà không đáp ứng các tiêu chuẩn vệ sinh cao và các quy tắc về giãn cách xã hội sẽ làm tăng nguy cơ bùng phát mới về số ca lây lan của dịch COVID-19.

Số người chết do COVID-19 tại Pháp gần 20.000

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết, nước này bắt đầu đánh bại dịch COVID-19 khi các ca nhập viện mới tiếp tục giảm chậm hôm 19/4, tuy nhiên số người chết trong đợt bùng phát lên tới 20.000.

Chính phủ Pháp thông báo có 395 trường hợp thiệt mạng do COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca thiệt mạng do virus corona chủng mới lên 19.718.

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe. (Ảnh: Reuters)

Trong số 395 người chết, 227 người được ghi nhận tại các bệnh viện. Đây là con số thấp nhất được ghi nhận kể từ ngày 23/3.

Trong một tín hiệu tích cực khác, Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế công cộng Pháp Jérôme Salomon cho biết, số người phải nằm viện đã giảm trong ngày thứ 5 liên tiếp, hiện còn 30.610. Trong khi đó, số người phải chăm sóc đặc biệt giảm ngày thứ 11 liên tiếp, còn 5.744.

"Chúng tôi đang ghi điểm trong cuộc chiến chống lại dịch COVID-19. Tình hình đang dần cải thiện, nhưng chắc chắn và dịch bệnh đang chậm lại", Thủ tướng Pháp Edouard Philippe cho biết.

Tuy nhiên, Thủ tướng Philippe cũng nhấn mạnh việc phong tỏa toàn quốc cần phải được tuân thủ nghiêm ngặt cho đến ngày 11/5, khi lệnh phong tỏa sẽ bắt đầu được dỡ bỏ theo từng giai đoạn.

"Chúng tôi chưa thoát khỏi cuộc khủng hoảng sức khỏe", Thủ tướng Philippe nói và cảnh báo rằng việc dỡ bỏ các biện pháp chống lây lan dịch bệnh quá sớm có nguy cơ dẫn đến làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Chính phủ Pháp cho biết thêm, hiện chưa có vaccine hay phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả, khiến việc duy trì các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh từ người sang người là điều cần thiết.