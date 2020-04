Covid-19 là thất bại tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ?

Có thể nói, chính quyền Trump đã thất bại cả trong việc thực hiện các cảnh báo lặp đi lặp lại của cộng đồng tình báo về sự bùng phát của virus corona chủng mới, lẫn áp dụng các biện pháp để ngăn ngừa hiểm họa đã được dự báo.

Thất bại lịch sử của cộng đồng tình báo Mỹ là không thể thuyết phục chính quyền Trump phản ứng quyết liệt với Covid-19. (Ảnh: CNN)

Chính phủ liên bang - nhân tố nắm các nguồn lực và sáng kiến để đương đầu với những tác hại có thể do virus gây ra, đã không thể khiến người Mỹ an toàn hơn.

Không giống như những bất ngờ chiến lược trong quá khứ (Trân Châu Cảng, cách mạng Iran năm 1979, hay vụ khủng bố ngày 9/11), sự thờ ơ trong việc phòng chống dịch này là trách nhiệm thuộc về riêng Nhà Trắng.

Cộng đồng tình báo đã liên tục cảnh báo Nhà Trắng về virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) vào tháng 1 và tháng 2. Tuy nhiên, chỉ nhận được phản ứng tắc trách và bất cẩn của các quan chức chính quyền cấp cao.

Theo tác giả Micah Zenko trong bài “The coronavirus is the worst intelligence failure in US history” (tạm dịch “Virus SARS-CoV-2 là thất bại tình báo tồi tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ”) đăng trên The Guardian, cho đến nay, có ba điểm về phong cách lãnh đạo của Trump, giải thích cho đại dịch Covid-19 ngày càng tồi tệ mà người Mỹ hiện đang phải đối mặt.

Đầu tiên, một khi tin tưởng hoàn toàn điều gì - bất kể thực tế thế nào - ông ta vẫn hoàn toàn trung thành với ấn tượng hoặc phán đoán ban đầu đó.

Các nhà lãnh đạo thường quá tự tin; đối với nhiều người, việc họ đạt đến đỉnh cao quyền lực là bằng chứng cho thấy sự khôn ngoan vốn có của họ.

Nhưng các nhà lãnh đạo thực sự khôn ngoan cầu thị với các nhận xét và phê bình, là những người suy nghĩ tích cực cởi mở và có thể thay đổi ý nghĩ của họ - Trump thiếu những năng lực này.

Bằng cách đó, một giả định hoặc tuyên bố không chính xác ban đầu của Trump được áp dụng vào việc thực thi chính sách hàng ngày.

Video: Tổng thống Trump cảnh báo "2 tuần đau thương", Mỹ đối diện hiện thực cay đắng

Thứ hai, các phán quyết của Trump chi phối suy nghĩ và hành vi của gần như mọi quan chức hoặc cố vấn. Không có gì đáng ngạc nhiên, bao quanh Tổng thống là những người có cách nhìn, suy nghĩ và hành động như ông ta.

Các bình luận không chính xác hoặc không thể tranh cãi của ông cũng đáng được phân tích xử lý và tư vấn bởi các cựu lãnh đạo quân sự, tình báo và doanh nghiệp khả kính.

Và nếu ai đó không có chính kiến như tuyên bố của tổng thống, sẽ bị sa thải - đáng chú ý nhất là sự thiếu kiên nhẫn của Tổng thống với Anthony Fauci - Giám đốc của Viện Quốc gia về Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm, mới đây.

Thứ ba, các đánh giá thiển cận đã đầu độc việc hoạch định chính sách của chính phủ liên bang mà hầu như không có sự phản kháng hay thậm chí là câu hỏi hợp lý được đặt ra.

Thông thường, các cơ quan liên bang được lãnh đạo bởi những quan chức mà Nhà Trắng tin có khả năng thực thi chính sách tốt nhất. Những quan chức này thường được hưởng một số quyền tự chủ, không lệ thuộc Trump.

Hiện tại, ngay cả các vị trí lãnh đạo tình báo hoặc an ninh quốc gia phi đảng phái trong lịch sử đã được điền đầy bởi những người có cùng tư tưởng hệ với Nhà Trắng, thay vì có kinh nghiệm hoặc chuyên môn cần thiết.

CIA từng cảnh báo Nhà Trắng rằng, Trung Quốc đã vượt quá mức độ nhiễm virus SARS-CoV-2; con số chính xác hơn về tỷ lệ mắc bệnh và tử vong do Covid-19 ở Trung Quốc có ý nghĩa đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới tại thời điểm không chắc chắn về virus, tốc độ lây truyền và các câu hỏi khác.

Đối với các quan chức Mỹ, các con số rất quan trọng để hiểu rõ hơn về cách Covid-19 sẽ ảnh hưởng đến Mỹ trong những tháng tới và về hiệu quả của các biện pháp đối phó. Cho đến nay, thất vọng của cả Nhà Trắng và cộng đồng tình báo là đã không thể có được những con số chính xác hơn bất chấp các nỗ lực thu thập.

Nhà Trắng và cộng đồng tình báo Mỹ không thể có được những con số chính xác về Covid-19.

Giới chức tình báo Mỹ đã kết luận chính phủ Trung Quốc không biết mức độ của virus và mù quáng như phần còn lại của thế giới. Cộng đồng tình báo Mỹ đã “không thể khiến ông ta (Tổng thống Mỹ) làm gì với Covid-19”.

Sở Mật vụ phải đối mặt với thách thức duy nhất là bảo vệ Trump khỏi phơi nhiễm virus SARS-CoV-2, các thông tin tình báo cũng được phổ biến cho các quan chức Nhà Trắng, nhưng Tổng thống Trump đã bỏ qua các cảnh báo tình báo trên.

Việc xử lý sai đại dịch Covid-19 này không chỉ là sự thất bại của cộng đồng tình báo Mỹ, vì đã không đưa ra cảnh báo cho các nhà hoạch định chính sách. Thay vào đó, đó là một thất bại về hoạch định chính sách đối phó tối ưu, quyết liệt và hiệu quả. Nếu các báo cáo hiện nay là chính xác, đó sẽ là một trong những thất bại chính sách tồi tệ nhất và nguy hiểm nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Điểm cộng cho tình báo Israel

Theo tờ Times of Israel, để đối phó với dịch Covid-19, Chính phủ Israel giao cho cơ quan tình báo Mossad mua 130.000 vật dụng y tế cần thiết, bao gồm khẩu trang, bộ xét nghiệm, dược phẩm, đồ bảo hộ, và đặc biệt là máy trợ thở - mặt hàng đang được săn lùng ráo riết nhất trên thế giới.

Một quan chức Mossad cho biết, cơ quan này đã bước vào cuộc chiến bí mật và khốc liệt để bằng mọi giá giành quyền kiểm soát nguồn cung máy trợ thở - thiết bị y tế đang rất khan hiếm.

Gần như tất cả các quốc gia trên thế giới đã bước vào cuộc chiến chống Covid-19 (Ảnh: Topwar.ru)

Mossad đã mua được 25.000 khẩu trang bảo hộ N95, 20.000 bộ xét nghiệm Covid-19, 10 triệu khẩu trang y tế và 700 bộ đồ bảo hộ y tế dành cho các nhân viên cứu thương, và trên 150 máy trợ thở.

Bằng nhiều nổ lực, Israel sẽ mua được 1,5 triệu khẩu trang bảo hộ N95, 700.000 khẩu trang y tế, 2 triệu bộ đồ và kính bảo hộ, 50.000 liều thuốc chống COVID-19 và Mossad tự tin sẽ đáp ứng mục tiêu đề ra - có được 7.000 máy trợ thở.

Người đứng đầu cơ quan an ninh nội bộ của Israel cho biết, cơ quan này đã nhận được sự chấp thuận của Nội các triển khai các biện pháp công nghệ chống khủng bố để giúp ngăn chặn sự lây lan của virus Corona chủng mới ở Israel.

Theo đó, sẽ sử dụng dữ liệu vị trí điện thoại di động của người dân để xác định và cảnh báo tất cả những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, có thể bị phơi nhiễm; nhà chức trách sẽ chỉ sử dụng kết quả của họ để cảnh báo những người có thể tiếp xúc với virus, thay vì thực hiện bất kỳ biện pháp kiểm dịch nào do chính phủ ủy quyền.

Nhằm mục tiêu không phụ thuộc vào bất kỳ ai khác, tình báo Israel cũng đã thu thập được thông tin, tài liệu cần thiết để có thể tự chế tạo máy thở thông qua một chiến dịch đặc biệt.

Doanh nghiệp công nghệ cao số 81 của quân đội hiện đang chế tạo máy thở và thiết bị bảo vệ; một nhà máy chế tạo các bộ phận xe tăng và áo giáp cơ thể được chuyển sang sản xuất kính bảo hộ y tế và máy phun thuốc khử trùng.