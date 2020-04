Covid-19: Doanh thu quảng cáo giảm mạnh, 60 tờ báo in Australia đình bản

Ngày 1/4, Tập đoàn truyền thông hàng đầu Australia News Corp của tỷ phú Rupert Murdoch vừa tuyên bố dừng phát hành 60 tờ báo giấy địa phương. Nguyên nhân chính là nguồn thu quảng cáo sụt giảm trong bối cảnh dịch Covid-19 hoành hành ở Australia và thế giới.

"Chúng tôi cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định này. Cuộc khủng hoảng Covid-19 đã tạo ra áp lực kinh tế chưa từng có và chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để đảm bảo duy trì càng nhiều công việc càng tốt", Chủ tịch điều hành News Corp Michael Miller cho biết.

60 tờ báo in ở Australia đình bản do khó khăn về tài chính. (Ảnh: Latestly)

Theo Tập đoàn News Corp, các tờ báo ở các bang như New South Wales, Victoria, Queensland và South Australia sẽ dừng phát hành bản in và chuyển sang phiên bản trực tuyến.

"Việc đình chỉ các phiên bản in của chúng tôi xuất phát từ sụt giảm nhanh doanh thu quảng cáo, sau khi chính phủ liên bang áp dụng các hạn chế đối với việc tổ chức đấu giá bất động sản và xem nhà trước khi mua hay đóng cửa các địa điểm tổ chức sự kiện, nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch”, Chủ tịch điều hành của News Corp cho biết thêm.

Theo Sydney Morning Herand, trong số các tờ báo địa phương của News Corp dừng bản in có tờ "The Manly Daily", "The Wentworth Courrier" và "The Diamond Valley Leader".

Nhiều cơ quan truyền thông tại Australia đã chuyển đổi loại hình báo chí, tập trung vào nội dung trực tuyến trước khi đại dịch Covid-19 bắt đầu.

Vào đầu tháng 4, một số tờ báo độc lập ở bang Victoria cũng phải đóng cửa khi doanh thu sụt giảm do Covid-19.

Tình hình trên hiện là xu hướng chung toàn cầu. Hôm 30/3, nhà xuất bản báo lớn nhất của Mỹ - Gannett cho biết, tập đoàn này đang thực hiện cắt giảm các khoản chi phí không cần thiết và cắt giảm lương nhân viên.

Video: Số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng mạnh trên toàn thế giới

Lượng độc giả giảm sút, trong khi Google và Facebook đang dần trở thành "thế lực thống trị" trong lĩnh vực quảng cáo, khiến các đơn vị truyền thông báo chí sụt giảm lợi nhuận.