Coronavirus: Thuyền viên chết trên du thuyền bị cách ly ở Mỹ

Thành viên thủy thủ đoàn, 54 tuổi, trên chiếc du thuyền được kiểm tra virus corona ở bang New Jersey cuối tuần này, được phát hiện đã chết trên tàu. Các quan chức đang chờ kết quả khám nghiệm tử thi - theo ABS.

Royal Caribbean – công ty quản lý du thuyền – xác nhận cái chết và cho biết: “Chúng tôi rất buồn vì mất đi người đồng nghiệp và trái tim của chúng tôi đang hướng về gia đình anh ấy trong thời gian khó khăn này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác hết khả năng với cơ quan thực thi pháp luật trong việc xem xét trường hợp này”.

Theo báo cáo của hãng tàu, cái chết của thành viên thủy thủ đoàn không liên quan đến cuộc điều tra 4 người nhập viện vào ngày 8/2 vì mối đe dọa virus corona. 4 trong số 27 người đã đến New Jersey trên chiếc du thuyền Anthem of the Seas có kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona - các quan chức cho biết.

Hành khách tàu Anthem of the Seas chờ đợi phương tiện vận chuyển sau khi được kiểm tra virus tại cảng cảng Bayonne, bang New Jersey, Mỹ. (Ảnh: AP)

Thành viên thủy thủ đoàn được phát hiện đã chết trong phòng máy của du thuyền vào cuối tuần trước và thi thể của người đàn ông này được giữ lại trong khoang lạnh cho đến khi tàu cập cảng ở New Jersey - theo NBC4.

News12 báo cáo rằng, thi thể của nam thuyền viên được tìm thấy khi anh ta không báo cáo về ca làm việc theo lịch trình của mình sau khi con tàu cập cảng St. Lucia vào ngày 2/2. Khi Anthem of the Seas cập cảng Bayonne, thi thể của người đàn ông mới được bàn giao cho cảnh sát địa phương.

“Chúng tôi có thể xác nhận rằng, chính quyền địa phương đã được thông báo ngay lập tức sau khi một thuyền viên không báo cáo về công việc được tìm thấy đã chết. Chúng tôi hợp tác đầy đủ với cơ quan thực thi pháp luật trong cuộc điều tra của họ và được thông báo rằng cái chết là không đáng ngờ” - theo một tuyên bố khác từ Royal Caribbean.

Trong khi đó, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cho phép 4 trường hợp nhập viện từ du thuyền được xuất viện. 3 trong số họ ở chung một cabin được chẩn đoán bị cúm, - Thống đốc bang New Jersey Phil Murphy cho biết.

“Người còn lại ở trong cabin khác và không có bất kỳ triệu chứng nào. Cả 4 hành khách đều cho kết quả âm tính với virus corona chủng mới. New Jersey hiện không có trường hợp nào được xác nhận nhiễm virus corona mới và nguy cơ đối với cư dân vẫn ở mức thấp” - ông Murphy nói.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đã ra yêu cầu kiểm tra 4 trường hợp này tại một bệnh viện ở New Jersey để đảm bảo rằng họ không bị nhiễm virus corona - Cơ quan Y tế bang cho biết.

Trong một tuyên bố hôm 7/2, ông Murphy cho biết, đại diện của CDC lên du thuyền Anthem of the Seas cập cảng Bayonne và thực hiện sàng lọc bước đầu đối với 27 hành khách vừa mới đi từ Trung Quốc đại lục. Sau khi được CDC kiểm tra, 23 người trong số những hành khách đó đã được cho đi, chỉ còn lại 4 người được chuyển đến bệnh viện để tiếp tục xét nghiệm thêm.

