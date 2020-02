Con trai ông Trump: Bà Pelosi xé toạc câu chuyện anh hùng Mỹ và giấc mơ Mỹ

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi gây sốc với toàn thể nước Mỹ sau Thông điệp Liên bang của Tổng thống Donald Trump khi xé bản sao bài phát biểu của ông trước mặt tất cả mọi người và nói với truyền thông rằng, bà “không tìm thấy trang nào nói thật” trong bài phát biểu của ông Trump” và xé bài diễn văn là “cách lịch sự nhất” bà có thể làm trong tình huống đó.

Không lâu sau đó, con trai của người đứng đầu Nhà Trắng, Donald Trump Jr., đã đưa ra phản ứng về hành động của bà Pelosi.

“Bà Pelosi Nancy đã xé toạc bài phát biểu của cha tôi đêm qua. Trong bài phát biểu đó là câu chuyện về những người anh hùng của nước Mỹ và những giấc mơ Mỹ. Là sự hy sinh và niềm tôn kính. Là những người đàn ông và phụ nữ đã cống hiến tất cả cho đất nước này. Và đây là khuôn mặt của họ” - con trai ông Trump bình luận về hành động của bà Pelosi trên Twitter.

Bức ảnh Donald Trump Jr. đăng tải kèm bình luận ám chí "bà Pelosi đã xé toạc câu chuyện về những người anh hùng Mỹ". (Ảnh: Twitter)

Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang của mình, ông Trump thường xuyên sử dụng những từ ngữ như “vĩ đại”, “kỷ lục” để ca tụng những thành tựu kinh tế mà chính phủ của ông đã đạt được, đồng thời so sánh với chính phủ tiền nhiệm. Trong lúc đó, bà Pelosi ngồi ngay phía sau liên tục lật từng trang bài phát biểu của ông Trump như muốn kiểm tra lại tính xác thực của chúng.

Buổi phát biểu của ông Trump cũng có nhiều khoảnh khắc ghi điểm với cử tri Mỹ, như việc trao huân chương cho Russ Limbaugh, người dẫn chương trình phát thanh nổi tiếng của nhóm chính trị bảo thủ tại Mỹ, tặng học bổng cho nữ sinh lớp 4 Janiyah Davis, hay việc quân nhân Townsend Williams bất ngờ xuất hiện để đoàn tụ với vợ cùng 2 người con.

Cuối bài diễn văn của mình, người đứng đầu Nhà Trắng không quên hứa hẹn với người dân Mỹ rằng, “những điều tuyệt vời nhất vẫn đang chờ đợi ở phía trước”. Trong khi Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đứng lên vỗ tay tán dương ông Trump thì nữ Chủ tịch Hạ viện lại thắng tay xé đôi lần lượt từng trang bản sao bài phát biểu của Tổng thống.

Sau buổi phát biểu của ông Trump, trả lời câu hỏi của các phóng viện liệu Hạ viện có tiếp tục mời Tổng thống đến đọc Thông điệp Liên bang, bà Pelosi nói “không” và bày tỏ hy vọng rằng, “trong 9 tháng tới, chúng ta sẽ có một Tổng thống khác”.

Về phần mình, ông Trump cũng đưa ra lời cảnh báo với bà Pelosi về kết quả phiên tòa luận tội ông tại Thượng viện ngay ngày hôm sau, cũng như kết quả cuộc bầu cử tổng thống 2020.

Video: Bà Pelosi xé toạc bài diễn văn của ông Trump trước mặt mọi người.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“Bà Pelosi đã xé toạc câu chuyện của họ. Nhưng đoán xem? Chúng ta sẽ xé toạc bài viết luận tội của bà ấy ngày hôm nay. Rồi sau đó, tất cả hãy xé nát cơ hội của đảng Dân chủ trong năm 2020” - con trai nhà lãnh đạo Mỹ tin tưởng.

Trong khi trái với thường lệ, ông Trump hiện chưa bình luận về hành động của bà Pelosi,

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.