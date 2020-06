Cố vấn An ninh Mỹ: Washington không còn 'thụ động và ngây thơ' trước Bắc Kinh

“Thời kỳ của sự thụ động và ngây thơ của người Mỹ đối với Trung Quốc đã qua. Nước Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump, cuối cùng đã thức tỉnh trước nguy cơ từ Trung Quốc”, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho biết hôm 24/6.

Theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, trong nhiều thập kỷ qua, các nhà hoạch định chính sách Mỹ có sự đồng thuận cao trong việc đầu tư nhiều hơn vào Trung Quốc, đào tạo thêm các kỹ sư, nhà khoa học, quan chức…. để nước này có tự do hóa và mở cửa nhanh hơn, nhất là về chính trị.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Robert O’Brien. (Ảnh: AP)

Ông Robert O’Brien cho rằng, Washington chào đón Bắc Kinh vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào năm 2001, với những nhượng bộ và đặc quyền thương mại, mặc cho Trung Quốc đánh cắp công nghệ và làm tổn thương các doanh nghiệp Mỹ.

“Khi Trung Quốc ngày càng giàu mạnh hơn, chúng tôi tin rằng nước này sẽ dần tự do hóa. Đây là ý tưởng táo bạo, và là chủ ý tốt của Mỹ. Nó được sinh ra từ sự lạc quan vốn có của chúng tôi và bằng kinh nghiệm chiến thắng mà nước Mỹ đã trải qua đối với Liên Xô. Thật không may, điều đó hóa ra rất ngây thơ”, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ cho hay.

Ông Robert O’Brien đưa ra danh sách các hoạt động của Trung Quốc gây ảnh hưởng đến người Mỹ, đồng thời cho rằng các chỉ trích của ông không nhằm vào người dân Trung Quốc mà là chính quyền nước này.

Theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Bắc Kinh dần có sự chuyển hướng trong việc thực hiện định hướng tuyên truyền ra thế giới. “Tại nhiều chục thành phố của Mỹ, mọi người nghe các đài phát thanh FM với sự tuyên truyền tinh tế ủng hộ Bắc Kinh”, ông Robert O’Brien cho hay.

Bên cạnh đó, ông Robert O’Brien trích dẫn các hoạt động an ninh mạng mà Trung Quốc thực hiện, cho rằng các hoạt động này thu thập dữ liệu cá nhân của hàng triệu người Mỹ.

Theo Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, đó là lí do mà chính quyền Trump đang nỗ lực ngăn chặn một số công ty của Trung Quốc, như gã khổng lồ công nghệ Huawei truy cập dữ liệu của Mỹ.

Những bình luận gay gắt của Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc từ chối các nỗ lực của Mỹ về đàm phán hiệp ước vũ khí hạt nhân 3 bên với Nga. Cũng như việc chính quyền Trump tìm kiếm sự hỗ trợ của Bắc Kinh trong việc thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Nhà Trắng cũng đang cố gắng đàm phán hiệp định thương mại mới giữa 2 bên.

Quan hệ Mỹ - Trung leo thang căng thẳng trong thời gian qua. Cuộc "tấn công bằng ngôn từ" mới nhất này là một phần mở rộng của những chỉ trích gay gắt từ chính quyền Trump việc Bắc Kinh che dấu dịch COVID-19, khiến hơn 120.000 người Mỹ thiệt mạng.