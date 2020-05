Có thể bị kiện do thiệt hại từ COVID-19, Ngoại trưởng Trung Quốc nói gì?

"Nếu ai muốn xúc phạm chủ quyền và phẩm giá của Trung Quốc với việc kiện tụng bừa bãi và cưỡng đoạt thành quả lao động chăm chỉ của người dân Trung Quốc, tôi e rằng đó chỉ là nằm mơ giữa ban ngày và họ sẽ chỉ làm bẽ mặt mình” – Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói hôm 23/5, khi được hỏi về việc Trung Quốc có thể bị kiện vì những thiệt hại từ COVID-19 và Washington có thể tịch thu tài sản của Trung Quốc ở Mỹ như một khoản bồi thường.

Tháng 4, bang Missouri, Mỹ đã kiện chính phủ Trung Quốc vì cách nước này ứng phó với đại dịch, cáo buộc Trung Quốc gây ra thiệt hại kinh tế nặng nề cho bang.

Người dân đeo khẩu trang trên đường phố Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg)

Trong cuộc họp báo, ông Vương cũng nói Mỹ nên ngừng “phí thời gian” trong cuộc chiến chống lại virus corona và làm việc với Trung Quốc để cùng chống lại dịch bệnh, thay vì “lan truyền lời nói dối” và “tấn công” Trung Quốc.

Ngoại trưởng Trung Quốc gửi lời chia buồn sâu sắc đến Mỹ vì đại dịch khi số người chết tại Mỹ được dự đoán sẽ vượt 100.000 trong những ngày tới, con số cao nhất trên toàn cầu.

Ngoại trưởng Vương cho rằng Trung Quốc và Mỹ cần bắt đầu điều phối các chính sách vĩ mô cho các nền kinh tế nước mình cũng như nền kinh tế thế giới, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ trên tinh thần "hợp tác và tôn trọng lẫn nhau".

"Trung Quốc luôn luôn ủng hộ rằng, là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới và là quốc gia phát triển lớn nhất, cả Trung Quốc và Mỹ đều chịu trách nhiệm lớn cho hòa bình và phát triển thế giới. Trung Quốc và Mỹ hợp tác thì sẽ có lợi còn đối đầu thì sẽ thiệt hại."

Hôm 19/5, các quốc gia thành viên của WHO nhất trí thông qua nghị quyết do các thành viên Liên minh châu Âu, các quốc gia châu Phi và các quốc gia khác kêu gọi, nhằm "đánh giá toàn diện" một cách độc lập về phản ứng của WHO với đại dịch COVID-19.

Mỹ trước đó đã chỉ trích mạnh mẽ cơ quan y tế Liên Hợp Quốc và mối quan hệ của họ với Trung Quốc, nơi dịch bệnh được phát hiện đầu tiên.