Chuyên gia WHO: Virus gây ra dịch Covid-19 'ranh mãnh và nguy hiểm'

Trong cuộc họp báo tối 24/2 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ông Bruce Aylward, Trưởng nhóm chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) được cử tới Trung Quốc để tìm hiểu về dịch Covid-19 nhấn mạnh, mặc dù số bệnh nhân ở Trung Quốc đang có xu hướng giảm, nhưng bởi SARS-CoV-2 là một loại virus mới, số ca bệnh vẫn có thể tăng trở lại.

Ông Bruce Aylward, chuyên gia về vấn đề khẩn cấp y tế cộng đồng của WHO. (Ảnh: WHO)

Ông Bruce Aylward, chuyên gia về vấn đề khẩn cấp y tế cộng đồng của Tổ chức Y tế Thế giới, cũng là Trưởng nhóm chuyên gia WHO làm việc tại Trung Quốc cảnh báo, dù số lượng bệnh nhân ở Trung Quốc đang giảm, nhưng mọi đối tượng đều có thể bị nhiễm Covid-19 do chưa thể hình thành khả năng miễn dịch. Hơn thế, đây là một loại virus mới, do vậy số bệnh nhân hoàn toàn có thể tăng trở lại và khi số người nhiễm tăng lại sẽ lại phải tiếp tục ứng phó trên quy mô lớn.

Ông nhấn mạnh, những kết quả khó khăn mà Trung Quốc có được là nhờ vào những biện pháp mạnh mẽ và toàn diện, do vậy không thể cảm thấy tự hài lòng về điều này. Những nỗ lực như tăng số giường bệnh, tăng cường thêm máy thở, nghiên cứu các loại thuốc và vaccine vẫn cần phải tiếp tục thực hiện.

Ông nói: "Đây là loại virus ranh mãnh và nguy hiểm. Chúng ta vẫn đang đứng trước những rủi ro lớn, do vậy đừng vội hài lòng".

Trong khi đó, ông Lương Vạn Niên, Trưởng nhóm chuyên gia Trung Quốc tái khẳng định lời của chuyên gia Bruce Aylward cho rằng, những thành quả mà Trung Quốc đạt được là nhờ vào những biện pháp "can thiệp phi dược lý", bởi Covid-19 chưa có thuốc đặc trị, cũng chưa có vaccine. Đó là các biện pháp can thiệp xã hội, như cách ly, theo dõi y tế, giảm tiếp xúc và các biện pháp tự bảo vệ khác.

Theo ông Bruce Aylward, những biện pháp "cổ điển" và "cấp tiến" như đóng cửa thành phố mà Trung Quốc áp dụng hiện nay, mặc dù không phải là giải pháp duy nhất, nhưng là biện pháp thành công cho đến thời điểm này trong với việc đối phó với Covid-19.

