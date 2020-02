Chủ tịch Tập Cận Bình: Phải xem xét lại hệ thống ứng phó khẩn cấp của y tế Trung Quốc

Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao của Trung Quốc tại Bắc Kinh hôm 14/2, nhà lãnh đạo Trung Quốc gọi đợt dịch lần này là thử nghiệm lớn với hệ thống quản trị quốc gia cũng như năng lực quản trị của đất nước, nói thêm rằng hệ thống này đang chưa đáp ứng được nhu cầu.

"Không có sự chuẩn bị đầy đủ cho một thảm họa, các đánh giá rủi ro, nghiên cứu và quản lý chuyên sâu cho các trường hợp khẩu cấp không được thực hiện. Hệ thống giám sát và cảnh báo sớm không đầy đủ, nền tảng quản lý khẩn cấp phải được tăng cường", ông nói.

Ông Tập nhấn mạnh các cán bộ phải có cái nhìn về cuộc chiến cải cách dài hạn để phòng ngừa các đợt bùng phát tương tự trong lai.

Chủ tịch Tập Cận Bình. (Ảnh: Tân Hoa xã)

"Chúng ta phải chiến thắng trong trận chiến này bằng cách dựa vào khoa học và hành động quyết đoán. Nhưng chúng ta cũng nên có một cái nhìn dài hạn, rút ra kinh nghiệm và bài học cho mình để có thể củng cố những phần yếu kém và đóng lại những kẽ hở do dịch bệnh gây ra. Chúng ta cần tinh chỉnh cơ chế phòng ngừa và kiểm soát các dịch bệnh lớn, tăng cường hệ thống quản lý y tế công cộng quốc gia", Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập cho hay.

Việc xử lý cuộc khủng hoảng Covid-19 gây ra làn sóng chỉ trích trong dư luận Trung Quốc với hàng loạt các nghi vấn về cách các chính quyền địa phương phản ứng yêu kém về dịch bệnh.

Hôm 14/2, các quan chức y tế Trung Quốc thừa nhận hơn 1.700 nhân viên y tế nhiễm bệnh, 6 trong số đó thiệt mạng với nguyên nhân một phần là do sự thiếu hụt của nguồn cung y tế trong những ngày đầu chống dịch.

Liên tiếp vài ngày qua, Bắc Kinh cách chức các quan chức hàng đầu ở Hồ Bắc như Bí thư Hồ Bắc, Bí thư Vũ Hán cùng 2 quan chức y tế của Hồ Bắc.

Phát biểu tại cuộc họp hôm 14/2, Chủ tịch Tập nhấn mạnh Trung Quốc cần đẩy nhanh việc đưa ra luật an toàn sinh học để bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo Tân Hoa xã, một dự thảo về luật an toàn sinh học được đệ trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hồi tháng 10. Dự thảo tập trung vào việc bảo vệ an ninh tài nguyên sinh học của Trung Quốc, ngăn chặn và cấm sử dụng các tác nhân sinh học hoặc công nghệ sinh học có thể gây tổn hại cho an ninh quốc gia. Nó cũng nhắc tới các vấn đề như phòng ngừa bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh mới và an toàn sinh học tại các phòng thí nghiệm.

Ông Tập cũng nhấn mạnh luật bảo vệ động vật hoang dã vốn cho phép buôn bán một số động vật hoang dã cần được đánh giá lại.

