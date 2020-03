Cập nhật dịch Covid-19 ngày 9/3: Tổng tham mưu trưởng quân đội Italy nhiễm bệnh

Tổng tham mưu trưởng quân đội Italy nhiễm bệnh

Tổng tham mưu trưởng quân đội Italy, ông Salvatore Farina, được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Salvatore Farina nằm trong số 1.492 ca nhiễm tăng thêm trong ngày 7/3. Hiện tại Italy có tổng 7.375 trường hợp nhiễm Covid-19.

2 Thống đốc Italy cũng nhiễm Covid-19 trong cùng ngày. Đó là Thống đốc vùng Piedmont Alberto Cirio và Thống đốc vùng Lazio Nicola Zingaretti. Hiện sức khỏe của họ vẫn bình thường và tiếp tục theo dõi điều hành công việc.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Italia Salvatore Farina.

Hôm 8/3, Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy cho biết, số người thiệt mạng do Civid-19 tăng thêm 133 trường hợp, nâng tổng số ca chết người tại quốc gia Châu Âu này lên 365.

Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ký sắc lệnh phong tỏa toàn bộ vùng Lombardy, cùng 14 tỉnh khác ở miền Bắc Italy với dân số gần 16 triệu người, nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19 tại nước này.

Theo sắc lệnh, toàn bộ vùng Lombardy, vùng Veneto cùng một số tỉnh của các vùng Piedmonte và Emilia-Romagna sẽ bị áp dụng các biện pháp hạn chế đi lại từ ngày 8/3 cho đến ngày 3/4.

Mỹ ban bố tính trạng khẩn cấp ở nhiều bang

Ít nhất 8 bang ở Mỹ đã ban bố tình trạng khẩn cấp, để đối phó với sự bùng phát dịch Covid-19.

Nhà chức trách Mỹ xác nhận, ít nhất 21 trường hợp thiệt mạng ở 3 bang, gồm 18 người ở Washington, 2 người ở Florida và 1 người ở California. Đây cũng là những bang đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ít nhất 8 bang tại Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp, khi số ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên 521. (Ảnh: Reuters)

Sau đó, một loạt các bang đông dân khác như Kentucky, New York, Maryland, Utah và Oregon cũng nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp.

Thống đốc bang Oregon Kate Brown cũng vừa đưa ra công bố tình trạng khẩn cấp, khi số người nhiễm Covid-19 ở bang này lên tới 14 trường hợp.

Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép các bang sử dụng các nguồn lực nhằm ứng phó khẩn cấp đối với dịch Covid-19. Trong đó có việc kêu gọi sự hỗ trợ từ các chuyên gia chăm sóc sức khỏe tình nguyện toàn liên bang.

Hiện bang Washington có nhiều ca nhiễm Covid-19 nhất tại Mỹ, với 115 trường hợp. Thống đốc Jay Inslee đã cho phép sử dụng nhiều nguồn lực để hỗ trợ cộng đồng bị ảnh hưởng, sau ca thiệt mạng đầu tiên ở bang này vào ngày 29/2.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, hiện nước này có 521 trường hợp nhiễm Covid-19. Trong đó có 3 công dân hồi hương từ Vũ Hán (Trung Quốc), 46 người trở về từ du thuyền Diamond Princess và 21 người trên du thuyền Grand Princess.

Tại 33 bang của Mỹ, có thêm 451 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 521 và đã có 21 người chết vì virus corona chủng mới.

Video: WHO chỉ cách phòng tránh nhiễm dịch Covid-19

Dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng tại nhiều quốc gia

Tại Pháp, có ít nhất 1.116 trường hợp nhiễm Covid-19 và 19 trường hợp thiệt mạng. Lo ngại về dịch Covid-19, Chính phủ Pháp đã ban hành lệnh cấm tụ tập tại những nơi có 1.000 người tham dự.

Bộ Y tế Pháp đang thắt chặt về số lượng người tham gia tại các cuộc họp, từ con số 5.000 người tham gia ở lệnh cấm trước đó.

Bộ trưởng Y tế Pháp Olivier Véran đã đưa ra thông báo vào hôm 8/3, khi dịch bệnh tiếp tục lan rộng. Quy định này sẽ cho phép các dịch vụ tư vấn y tế từ xa dễ dàng tiếp cận hơn đối với những người nghi nhiễm.

Tại Vương quốc Anh, theo số liệu từ Bộ Y tế và Chăm sóc Xã hội, có thêm 67 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 ở nước này lên 273.

Phần Lan đã hủy cuộc tập trận quân sự chung với Na Uy do Covid-19. Quân đội Phần Lan cho biết, do lo ngại về nguy cơ dịch Covid-19, họ sẽ không tham gia vào một cuộc tập trận quân sự chung do lực lượng vũ trang Na Uy dẫn đầu.

Tại Nam Mỹ, Bộ Y tế Chile đã công bố thêm 2 trường hợp nhiễm virus, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 9 vào hôm 8/3.

Trong khi đó, Bộ Y tế Brazil đã báo cáo thêm 25 trường hợp nhiễm mới được xác nhận ở nước này hôm 8/3.

Đến nay, dịch Covid-19 đã xuất hiện tại 103 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 107.000 ca nhiễm và hơn 3.600 người thiệt mạng. Trung Quốc là ổ dịch lớn nhất thế giới, tập trung phần lớn các ca nhiễm và thiệt mạng.